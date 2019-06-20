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انعقاد اجتماع المشاورات السياسية التونسية الاسبانبة

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
باب نات - بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 20 جوان 2019 مع كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية فرناندو فالانثويلا سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون التونسي الاسباني على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الفضاءين الأوروبي والمتوسطي.

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي حضره كاتب الدولة للخارجية صبري باش طبجي، على متانة العلاقات الثنائية مشيرا إلى وجود آفاق هامة لتدعيمها خاصة على المستوى الاقتصادي في ظل الامكانيات الهامة المتاحة في كلا البلدين.


وكان صبري باش طبجي أشرف قبل ذلك رفقة نظيره الاسباني على افتتاح أشغال المشاورات السياسية التونسية الإسبانية.

وتطرق الجانبان وفق بلاغ لوزارة الخارجية إلى السبل الكفيلة بمزيد دفع علاقات الصداقة التقليدية والتعاون المثمر بين البلدين لا سيما في المجالات ذات الإهتمام المشترك، على غرار التعاون الإقتصادي والمالي والثقافي والعلمي والتقني، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني.

وأكدا في هذا الصدد على أهمية متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثامنة للإجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، المنعقدة بتونس خلال شهر فيفري 2018، ونتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى مدريد بتاريخ في شهر جانفي من السنة الجارية.
كما تطرق كاتبا الدولة إلى عدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

  
  
     
  
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