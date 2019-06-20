سفيان طوبال يوجه رسالة الى ''كل الندائيين لتجاوز الاشكالات الخلافية الطارئة حول تقييم مخرجات مؤتمر المنستير''

Jeudi 20 Juin 2019
وات - توجه رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال (شق المنستير) برسالة إلى كل الندائيات والندائيين دعا فيها "الى تجاوز الاشكالات الخلافية الطارئة حول تقييم مخرجات مؤتمر المنستير والبحث في طي صفحة الخلافات بمنطق الديمقراطية والتوافق والتعالي عن الخصومة المدمرة وبوعي ان لا أحد منتصر في ما طرأ من خلافات" واضاف في رسالته الواردة على الصفحة الرسمية لكتلته البرلمانية "انه حان الوقت لتحكيم منطق العقل والحكمة من أجل أن يسترجع نداء تونس كل أبنائه وبناته ويعود مجددا موحدا جامعا وقويا " وانه من باب المسؤولية الوطنية ان تمد الايدي الي كل الفرقاء الندائيين من أجل الالتقاء وان تعافي نداء تونس هو جزء من مسار سياسي كامل يمكن أن يساهم في تعافى البلاد.
وقال طوبال ان هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يميزها من تراكم علامات الاحباط والشك والريبة وانعدام الرؤية في كل ما يخص مستقبل بلادنا وشعبها تفرض عليهم كمنتسبين وانصار لحركة نداء تونس، الذي شكل في لحظة من تاريخ تونس أملا لقطاع واسع من التونسيين، الارتقاء الي مستوى اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا للمساهمة في إخراجها من ازمتها.
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يذكر ان حزب نداء تونس شهدا انشقاقا على اثرمؤتمره المنعقد في افريل الفارط والذي انتهت اشغاله في مجموعتين منفصلتين يقود الاولى حافظ قايد السبسي رفقة عدد من قياديي الحزب والتي واصلت اعمال المؤتمر في مدينة المنستير(شق المنستير) فيما واصلت المجموعة الثانية التي يقودها سفيان طوبال وعدد من النواب والقيادات اشغال المؤتمرفي مدينة الحمامات (شق الحمامات).
وقال طوبال ان هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يميزها من تراكم علامات الاحباط والشك والريبة وانعدام الرؤية في كل ما يخص مستقبل بلادنا وشعبها تفرض عليهم كمنتسبين وانصار لحركة نداء تونس، الذي شكل في لحظة من تاريخ تونس أملا لقطاع واسع من التونسيين، الارتقاء الي مستوى اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا للمساهمة في إخراجها من ازمتها.
اقرأ أيضا: سلمى اللومي تدعو القوى الوطنية الى التوحّد والتجند دفاعا عن تونس ومسارها الديمقراطي
يذكر ان حزب نداء تونس شهدا انشقاقا على اثرمؤتمره المنعقد في افريل الفارط والذي انتهت اشغاله في مجموعتين منفصلتين يقود الاولى حافظ قايد السبسي رفقة عدد من قياديي الحزب والتي واصلت اعمال المؤتمر في مدينة المنستير(شق المنستير) فيما واصلت المجموعة الثانية التي يقودها سفيان طوبال وعدد من النواب والقيادات اشغال المؤتمرفي مدينة الحمامات (شق الحمامات).
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Par:sarramba (Tunisia )
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