وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اللبناني

Lundi 17 Juin 2019



باب نات

- استقبل محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي صباح اليوم الإثنين 17 جوان 2019 بمقر الوزارة، شارل عربيد رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اللبناني و عدد من أعضاءه و الذي يؤدي زيارة عمل بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية إلى تونس خلال الفترة من 16 إلى 19 جوان 2019 و ذلك بحضور طوني فرنجية سفير لبنان بتونس ونبيل الوراري مدير المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.و خصص اللقاء للتباحث حول سبل إرساء علاقات تعاون و شراكة بين المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتونس و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اللبناني و بحث إحداث اتحاد عربي يضم المجالس الاقتصادية و الاجتماعية بالدول العربية.و استعرض الوزير بالمناسبة تجربة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بتونس سابقا و مراحل إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي و تركيبته و مهامه و برامج عمله المستقبلية و أهم مشاريع الإصلاحات الكبرى للوزارة و التي تهم برنامج "الأمان الاجتماعي" و النهوض بالعائلات المعوزة و محدودة الدخل و الإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية و الإحاطة بالطفولة الفاقدة للسند العائلي و مشروع بطاقتي "أمان" و "لاباس".و بين الوزير عراقة العلاقات بين تونس و لبنان في المجال الاجتماعي، مؤكدا على أهمية تواصلها بين المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتونس و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اللبناني و تبادل الخبرات و التجاربو من جهته تولى شارل عربيد تقديم لمحة عن صلاحيات و طرق عمل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اللبناني، منوها بالتجربة التونسية في المجال الاجتماعي و خاصة في مجال العناية بالعائلات المعوزة و محدودة الدخل لا سيما برنامج "الأمان الاجتماعي" ، معربا عن استعداد بلاده للاستئناس بهذه التجربة الرائدة على المستوى العربي.كما بين أن مشروع إحداث اتحاد عربي يضم المجالس الاقتصادية و الاجتماعية بالدول العربية سيكون الأرضية الملائمة لاستعراض مشاريع التعاون العربية في المجال الاجتماعي و الاقتصادي و تطويرها و الاستئناس بالتجارب العربية الناجحة و البناء عليها، داعيا إلى أهمية الانفتاح على مكونات المجتمع المدني في عمل هذه المجالس.