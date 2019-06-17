وزارة الشؤون الدينيّة تدعو جميع المُرسّمين بالقائمة النّهائيّة لموسم حجّ سنة 2019 إلى إتمام إجراءات سفرهم إلى البقاع المُقدّسة

Lundi 17 Juin 2019



وات

- دعت وزارة الشؤون الدينيّة جميع المُرسّمين بالقائمة النّهائيّة لموسم حجّ سنة 2019 إلى إتمام إجراءات سفرهم إلى البقاع المُقدّسة موضّحة أنّ آخر أجل لذلك هو يوم الجمعة 21 جوان 2019 .وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الاثنين أنّه يتوجّب عليهم التوجّه إلى الشبّاك المُخصّص لذلك بالولاية أو بالشبّاك المُوحّد بجامع مالك بن أنس بقرطاج معتبرة كل من لم يقم بالإجراءات في الأجل المُحدّد مُتخلّيًا.وكانت الوزارة قد دعت يوم 3 جوان الجاري جميع المرسّمين بقائمات الحجيج النّهائيّة إلى الالتحاق بالمراكز المعيّنة في الآجال المحدّدة لإتمام بقيّة الإجراءات المطلوبة، على أن يكون كلّ حاجّ مصحوبا بــ جواز سفر لا تقلّ مدّة صلوحيّته عن 30 مارس 2020 والدفتر الصحّي و04 صور شمسيّة خلفيّتها بيضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة وترخيص الزوج بالنسبة إلى من تجاوز سنّها 45 سنة ومضمون وفاة بالنسبة للأرامل إضافة إلى وصل خلاص معاليم السكن والنقل والإقامة لفائدة شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات والبطاقة البنكيّة المتعلّقة بخلاص معلوم تذكرة السّفر إلى البقاع المقدّسة والمبلغ المالي المخصّص لتصريف المنحة السياحيّة.يذكر أنّه تمّ فتح الشبابيك الموحّدة لإتمام إجراءات السّفر إلى البقاع المقدّسة بالنسبة إلى موسم الحجّ الحالي 1440 هـ / 2019 م يوم الاثنين 10 جوان 2019.