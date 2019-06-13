رئيس الجمهورية الباجي يستقبل وزيرَيْ خارجية الجزائر ومصر

Jeudi 13 Juin 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 13 جوان 2019 بقصر قرطاج، صبري بوقادوم وسامح شكري وزيرَيْ خارجية الجزائر و مصر بحضور وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا المنعقد يوم أمس بتونس.وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مستجدّات الأوضاع في ليبيا والجهود المشتركة والتكاملية لدول الجوار لاستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة.وصرّح وزير خارجية جمهورية مصر العربية على أهمية الدور المحوري لدول الجوار لتكثيف التواصل بينها مع الأطراف الليبية لتحقيق أسس الحلّ السياسي الليبي التي حدّدها البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية يوم الأربعاء 12 جوان الجاري لتحقيق الاستقرار بليبيا والحفاظ على وحدتها.ومن جانبه شدّد وزير الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الدور المحوري لدول الجوار لعودة السلم والاستقرار لليبيا الشقيقة وتثمين نتائج الاجتماع الثلاثي وتأكيد العمل المشترك لعودة المسار السياسي وتحقيق الاستقرار والتوفّق لحلّ سياسي بين الأطراف الليبية.