اتحاد العمال المهاجرين يطالب بتخفيض اسعار التذاكر لفائدة التونسيين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى تونس

Mercredi 12 Juin 2019



وات

- طالب اتحاد العمال المهاجرين التونسيين الأربعاء، بتخفيض تعريفات تذاكر الرحلات الجوية والبحرية بمناسبة عودة التونسيين بالخارج، وسط تطمينات مسؤولي شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل انجاح موسم هذه العودة.ودعا رئيس الاتحاد فتحي التليلي أثناء مداخلته خلال الندوة السنوية الأولى حول عودة التونسيين بالخارج الملتئمة اليوم بتونس ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل،الناقلتين الجوية والبحرية الى مراجعة الأسعار وتخفضيها بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من التونسيين المهاجرين من العودة الى موطنهم، مشيرا، الى أن نسبة هامة من العائلات التونسية المقيمة بالمهجر لها أكثر من طفل واحد.وأضاف قائلا "تصطدم رغبة التونسيين في العودة مع أبنائهم بأكبر أعداد ممكنة بارتفاع معاليم الأسعار، مؤكدا أن خفض الأسعار من شأنه أن يؤدي الى تطور وتيرة العائدين خصوصا من أبناء الجيلين الثاني والثالت للهجرة.واشار، الى أن عدم توفر المعلومة حول اقرار تعريفات مخفضة لفائدة التونسيين بالخارج يحول دون انتفاعهم منها في موسم العودة، معتبرا ان اقرار تسهيلات في العودة يدعم ادماج الشباب المهاجرين في ظل تقديرات تشير الى أن 55 بالمائة من الشباب المهجري التونسي يعاني اشكاليات في الاندماج.ودعا الى التفكير في صياغة استراتجية وطنية لادماج الشباب المهاجر بالخارج قصد تعزيز ارتباط هؤلاء المهاجرين بالهوية الوطنية وبموطنهم.ويناهز عدد المهاجرين من التونسيين مليونا و400 ألف ويتركز 60 بالمائة منهم في فرنسا، لكن زيادة مساهمتهم في جلب العملة الصعبة يشترط توفير نسيج من الخدمات متطور لفائدتهم، وفق ما أبرزه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي.وأكد المباركي، ضرورة أن تتولى الدولة والمنظمات العمل على دعم جاذبية البلاد من أجل تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في بلادهم، مفيدا بأن الاتحاد طلب من جميع منظوريه ونقاباته التابعة له في كل من شركتي الخطوط التونسية والتونسية للملاحة بذل أقصى المجهودات من أجل توفير أفضل ظروف الاستقبال لفائدة المهاجرين من التونسيين.من جهته، شدد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الياس المنكبي، أن الناقلة الجوية تولت استئجار طائرتين وستتولى استئجار أخريين من أجل انجاح موسم عودة التونسيين بالخارج، في حين يناهز عدد الطائرات التابعة لها حاليا 20 طائرة .ووفرت الشركة 500 تذكرة مجانية لفائدة المهاجرين من ذوي العائلات المحدودة الدخل، حسب ذات المسؤول الذي أكد أن التخفيضات التي أقرتها الشركة بمناسبة الموسم تبقى الأعلى بالمقارنة مع باقي شركات النقل الجوي المنافسة باعتبار أنه جرى اقرارها في ذروة نشاط الملاحة الجوية.وكشف، ان الشركة قامت مؤخرا بالغاء 750 رحلة جوية بهدف ضمان نجاح رحلاتها الصيفية تتجه أغلب خطوطها الى القارة الافريقية وهي خطوط اعتبرها المسؤول" أقل مردودية بالمقارنة مع الخطوط المتجهة الى القارة الأوروبية"، مؤكدا، أن سلامة وأمن الطيران وجودة الخدمات يمثلون ركائزا اساسية لدى الناقلة الوطنية.وطمأن المنكبي التونسيين المهاجرين والمقبلين على العودة في اطار رحلات الناقلة الجوية، أنه سيتم العمل على خفض مدة التأخير في الرحلات الجوية الى نسبة تناهز ال50 بالمائة، وفق تأكيده.من جانبه، ذكّر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة محمد حافظ الشريف، التونسيين بالخارج أن البرمجة والحجز المسبق في رحلات الشركة يمكنان الحرفاء من الانتفاع بتخفيضات تصل الى 40 بالمائة في تذاكر السفر البحرية على متن بواخر هذه الناقلة، مبينا أن الشركة تطمح الى تأمين رجوع التونسيين في أفضل الظروف.