تونس تُعبّر عن ''إدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية''

Mercredi 12 Juin 2019
وات - عبّرت تونس عن "إدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المسافرين من جنسيات مختلفة"، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأضافت الوزارة أن "تونس وإذ تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإنها تشدّد على ضرورة وقف الإعتداءات المتكررة التي تستهدف عددا من المنشآت الحيوية السعودية، ما يُعدّ خرقا واضحا للأعراف والقوانين الدولية، ومساسا بأمن المملكة واستقرارها".
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، كان صرّح بأنه في حدود الساعة الثانية و21 دقيقة من صباح اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي، سقط مقذوف "مُعاد" (في إشارة إلى الحوثيين)، بقاعة القدوم بمطار أبها الدولي، وفق ما أوردته في نشرتها وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح أن سقوط هذا المقذوف أدى إلى إصابة 26 مدنياً من بين المسافرين، من جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.
كما اشار المصدر إلى تسجيل بعض الأضرار المادية بقاعة المطار.
وأضافت الوزارة أن "تونس وإذ تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإنها تشدّد على ضرورة وقف الإعتداءات المتكررة التي تستهدف عددا من المنشآت الحيوية السعودية، ما يُعدّ خرقا واضحا للأعراف والقوانين الدولية، ومساسا بأمن المملكة واستقرارها".
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، كان صرّح بأنه في حدود الساعة الثانية و21 دقيقة من صباح اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي، سقط مقذوف "مُعاد" (في إشارة إلى الحوثيين)، بقاعة القدوم بمطار أبها الدولي، وفق ما أوردته في نشرتها وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح أن سقوط هذا المقذوف أدى إلى إصابة 26 مدنياً من بين المسافرين، من جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.
كما اشار المصدر إلى تسجيل بعض الأضرار المادية بقاعة المطار.
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Par:LEDOYEN (Tunisia )
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