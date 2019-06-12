تونس تستقطب اكثر من 1200 رجل اعمال وممثلي مؤسسات مالية خلال منتدى الاستثمار

Mercredi 12 Juin 2019



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- كشفت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن 1200 رجل أعمال من تونس والخارج وممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والهيئات المعنية بالاستثمار سيحضرون منتدى تونس للاستثمار في دورته العشرين بتونس يومي 20 و21 جوان 2019 وسيفتتح المنتدى، الذي تنظمه تونس ليشكل فرصة للتعريف بحزمة مشاريع حكومية وتعبئة تمويلات، مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى علما وان التظاهرة تنظمها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وفق بلاغ اصدرته وزارة التنمية الاربعاء.ويسلط منتدى تونس للاستثمار 2019 الضوء على خصائص تنافسية مناخ الاستثمار في تونس من خلال ثلاثة موضوعات محورية وهيكلية، وفق بيانات وزارة التنمية.ويركز الموضوع الأول على نجاح النموذج التونسي على الصعيد العالمي والثاني الكفاءات التونسية ومساهمتها الفعّالة في تجديد وتطوير الاستثمار فيما يناقش الموضوع الثالث أهمّ التحدّيات التي يمكن أن تواجهها منظومة الاستثمار في تونس.وسيوفر المنتدى، الذي سيتضمن ورشات عمل قطاعية ستتناول قطاعات محورية حول البحث والتقييم والتوجي، فرصة لعقد لقاءات تبادل وشراكة متعددة بين رجال الأعمال التونسيين والأجانب.يشار الى تونس اقدمت خلال السنوات الأخيرة على اقرار قانون جديد للاستثمار كما تم سن قانون جديد لتشجيع الاستثمار وازالة العوائق التي تحول دون تدفق الاستثمارات كما عززت من قدراتها الأمنية بما يساعد على تحفيز الاستثمارات الخارجية والمحلية.