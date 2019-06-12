كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان تقدم مبادرة لإقرار مبدأ التناصف الأفقي في الإنتخابات التشريعية

Mercredi 12 Juin 2019
وات - قدمت كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، مبادرة لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، بهدف إقرار مبدأ التناصف الأفقي بين الرجال والنساء في الانتخابات التشريعية المقبلة (أكتوبر 2019)، وقد أمضى على هذه المبادرة 40 نائبا من مختلف الكتل بالمجلس.
وقالت النائبة عن الكتلة هدى سليم، خلال ندوة صحفية بالبرلمان، إن هذه المبادرة تهدف الى إدراج مبدأ التناصف الأفقي بالقانون الانتخابي الذي ينص على التناصف العمودي فقط، حتى يتم توفير حظوظ أكثر للنساء في رئاسة القائمات الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية، وحتى يكون حضور العنصر النسائي أقوى صلب المجلس النيابي.
وعبرت عن أملها في أن يتم إقرار هذه المبادرة في الانتخابات التشريعية القادمة قبل نهاية العهدة النيابية الحالية، أسوة بالانتخابات البلدية التي أقرت التناصف الأفقي والعمودي في القائمات الانتخابية، مما جعل أكثر من 40 بالمائة من رؤساء البلديات من النساء.
واعتبرت أن نجاح التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية المقبلة ممكن جدا، نظرا إلى أن هذه التجربة كانت ناجحة خلال الانتخابات البلدية، رغم أنها أصعب لأنها تمس الجهات الداخلية أكثر، حسب رأيها، مشيرة إلى أن نجاح التناصف الأفقي في الانتخابات البلدية دليل على تقبل المجتمع التونسي لمبدأ المساواة بشكل راق.
وقالت النائبة عن الكتلة هدى سليم، خلال ندوة صحفية بالبرلمان، إن هذه المبادرة تهدف الى إدراج مبدأ التناصف الأفقي بالقانون الانتخابي الذي ينص على التناصف العمودي فقط، حتى يتم توفير حظوظ أكثر للنساء في رئاسة القائمات الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية، وحتى يكون حضور العنصر النسائي أقوى صلب المجلس النيابي.
وعبرت عن أملها في أن يتم إقرار هذه المبادرة في الانتخابات التشريعية القادمة قبل نهاية العهدة النيابية الحالية، أسوة بالانتخابات البلدية التي أقرت التناصف الأفقي والعمودي في القائمات الانتخابية، مما جعل أكثر من 40 بالمائة من رؤساء البلديات من النساء.
واعتبرت أن نجاح التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية المقبلة ممكن جدا، نظرا إلى أن هذه التجربة كانت ناجحة خلال الانتخابات البلدية، رغم أنها أصعب لأنها تمس الجهات الداخلية أكثر، حسب رأيها، مشيرة إلى أن نجاح التناصف الأفقي في الانتخابات البلدية دليل على تقبل المجتمع التونسي لمبدأ المساواة بشكل راق.
En continu
- Hier 22:47 قائمة 23 لاعبا : كريم العواضي يعوض علي معلول
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:04
|
26°
|25°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-20
|32°-22
|39°-23
|29°-22
|31°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 545) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 464) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 550) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 214) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 051) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 764) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 42 971) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 497) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 41 474) سرقة "coffre fort" الفنانة أساور
( 40 152) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 431) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 722) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 262) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 814) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 462) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 962) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 586) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 015) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 552) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 530) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: رئيس الجمهورية يستقبل راشد الغنوشي