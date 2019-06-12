Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Sirt El Hobb  

كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان تقدم مبادرة لإقرار مبدأ التناصف الأفقي في الإنتخابات التشريعية

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
وات - قدمت كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، مبادرة لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، بهدف إقرار مبدأ التناصف الأفقي بين الرجال والنساء في الانتخابات التشريعية المقبلة (أكتوبر 2019)، وقد أمضى على هذه المبادرة 40 نائبا من مختلف الكتل بالمجلس.

وقالت النائبة عن الكتلة هدى سليم، خلال ندوة صحفية بالبرلمان، إن هذه المبادرة تهدف الى إدراج مبدأ التناصف الأفقي بالقانون الانتخابي الذي ينص على التناصف العمودي فقط، حتى يتم توفير حظوظ أكثر للنساء في رئاسة القائمات الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية، وحتى يكون حضور العنصر النسائي أقوى صلب المجلس النيابي.
وعبرت عن أملها في أن يتم إقرار هذه المبادرة في الانتخابات التشريعية القادمة قبل نهاية العهدة النيابية الحالية، أسوة بالانتخابات البلدية التي أقرت التناصف الأفقي والعمودي في القائمات الانتخابية، مما جعل أكثر من 40 بالمائة من رؤساء البلديات من النساء.


واعتبرت أن نجاح التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية المقبلة ممكن جدا، نظرا إلى أن هذه التجربة كانت ناجحة خلال الانتخابات البلدية، رغم أنها أصعب لأنها تمس الجهات الداخلية أكثر، حسب رأيها، مشيرة إلى أن نجاح التناصف الأفقي في الانتخابات البلدية دليل على تقبل المجتمع التونسي لمبدأ المساواة بشكل راق.

  
  
     
  
cadre-efe3d7c296941ddd31bad2effbe4d7ff-2019-06-12 17:33:00






0 de 0 commentaires pour l'article 183812



En continu

الأربعاء 12 جوان 2019 | 8 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:04
26°
 25° % 54 :الرطــوبة
تونــس 20°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
25°-2032°-2239°-2329°-2231°-23
  • Avoirs en devises
    13145,3

  • (11 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33613 DT        1$ =2,95450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juin)   678,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560362295|183812 664|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires