صفاقس: انطلاق الملتقى الجهوي حول قطاع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

Mercredi 12 Juin 2019
وات - انطلق اليوم الاربعاء وسط مدينة صفاقس، الملتقى الجهوي الأول من نوعه حول قطاع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية ليتواصل إلى يوم غد الخميس، وذلك بمشاركة حوالي 60 ممثلا وفاعلا في مجال تطوير الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بصفاقس وقابس وجندوبة.
ويهدف هذا الملتقى الذي انتظم ببادرة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في اطار مشروعها القاضي بتعزيز سوق الطاقة الشمسية الذي شرعت فيه منذ بداية 2015 بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى مزيد التّشاور وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الطّاقة الشّمسية الفولطاضوئية فضلا عن تعزيز التعاون والعمل التشاركي في هذا القطاع.
من جهة أخرى وفي إطار الاطلاع عن المشاريع النموذجية في قطاع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، تمت خلال اشغال هذا الملتقى، برمجة عديد الزيارات الميدانية لعدد من مشاريع نموذجية للطاقة الشمسية في قطاعات الفلاحة والصّناعة والخدمات وبعض البلديات التى من أبرزها مشروع الطاقة الفولطاضوئية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ومشروع تنوير قصر بلدية عقارب بالطاقة الفولطاضوئية.
ويهدف هذا الملتقى الذي انتظم ببادرة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في اطار مشروعها القاضي بتعزيز سوق الطاقة الشمسية الذي شرعت فيه منذ بداية 2015 بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى مزيد التّشاور وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الطّاقة الشّمسية الفولطاضوئية فضلا عن تعزيز التعاون والعمل التشاركي في هذا القطاع.
من جهة أخرى وفي إطار الاطلاع عن المشاريع النموذجية في قطاع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، تمت خلال اشغال هذا الملتقى، برمجة عديد الزيارات الميدانية لعدد من مشاريع نموذجية للطاقة الشمسية في قطاعات الفلاحة والصّناعة والخدمات وبعض البلديات التى من أبرزها مشروع الطاقة الفولطاضوئية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ومشروع تنوير قصر بلدية عقارب بالطاقة الفولطاضوئية.
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Par:keyser3050 (France )
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