توزر: حالات الاسهال المسجلة مؤخرا في حزوة ليست بسبب مياه الشرب (الإدارة الجهوية للصحة)

Mardi 11 Juin 2019
وات - أكدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بولاة توزر، أن حالات الاسهال المسجلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ليست بسبب تلوث في مياه الشرب، مثلما وقع الترويج له، مبيّنة أنه تم التثبت من سلامة مياه الشرب وأن حالات الاسهال قد تعود لأسباب أخرى.
وأوضحت المسؤولة عن مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية البيئة بالإدارة الجهوية، شيراز الحامي، في تصريح لمراسة (وات) بالجهة، أن عددا من حالات الاسهال سجلت في هذه المعتمدية في أوقات مختلفة ولدى أعمار متفاوتة، مشيرة الى انه تم القيام بالتحاليل اللازمة للمياه الموزعة في معتمدية حزوة والتثبت من سلامتها، فضلا عن عمليات المراقبة الأسبوعية لمعدل مادة الكلور في مياه الشرب.
من جهته، بيّن معتمد المنطقة، أن عديد التشكيات تم رفعها لمصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بشأن إمكانية تسبب المياه في حالات الاسهال، مضيفا في توضيح لمراسلة (وات)، أنه تم رفع عينات منها وارسالها الى مخبر التحاليل، الى جانب التوقف بصفة وقائية عن التزود من البئر القديمة، إلى حين التأكد من سلامة المياه وربط ومحطة تحلية المياه بحزوة بالبئر الجديدة.
وأوضحت المسؤولة عن مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية البيئة بالإدارة الجهوية، شيراز الحامي، في تصريح لمراسة (وات) بالجهة، أن عددا من حالات الاسهال سجلت في هذه المعتمدية في أوقات مختلفة ولدى أعمار متفاوتة، مشيرة الى انه تم القيام بالتحاليل اللازمة للمياه الموزعة في معتمدية حزوة والتثبت من سلامتها، فضلا عن عمليات المراقبة الأسبوعية لمعدل مادة الكلور في مياه الشرب.
من جهته، بيّن معتمد المنطقة، أن عديد التشكيات تم رفعها لمصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بشأن إمكانية تسبب المياه في حالات الاسهال، مضيفا في توضيح لمراسلة (وات)، أنه تم رفع عينات منها وارسالها الى مخبر التحاليل، الى جانب التوقف بصفة وقائية عن التزود من البئر القديمة، إلى حين التأكد من سلامة المياه وربط ومحطة تحلية المياه بحزوة بالبئر الجديدة.
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Par:karimyousef (France )
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