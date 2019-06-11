وزير التربية: تسجيل استقرار في عدد المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2019 مقارنة بدورة السنة الماضية

Mardi 11 Juin 2019



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- يجتاز 131 ألفا و907 مترشحا لامتحان البكالوريا دورة 2019 بداية من يوم غد الاربعاء اختبارات الدورة الرئيسية التي تتواصل الى غاية يوم الاربعاء 19 جوان 2019 ولاحظ وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية حول الامتحانات الوطنية لسنة 2019 تسجيل استقرار في عدد المترشحين لامتحان البكالوريا بالنسبة لدورة 2019 مقارنة بدورة السنة الماضية التي بلغ عدد المترشحين لها 132 ألفا و482 مترشحا.ويتوزع المترشحون للدورة الرئيسية لبكالوريا 2019 الى 107 ألفا و517 تلميذا مسجلا بالمعاهد العمومية و18 ألفا و583 تلميذا من المعاهد الخاصة و5 الاف و807 مترشحا بصفة فردية.وأضاف بن سالم ان شعبة الآداب تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المترشحين ب 27 ألفا و42 تلميذا، بينما تتذيل شعبة الرياضة الترتيب بترشح 1551 تلميذا بها فقط، مشيرا الى تسجيل ارتفاع في عدد الإناث في شعب الآداب والرياضيات والاقتصاد والتصرف.ويبلغ عدد مراكز ايداع مواضيع الاختبارات على المستوى الجهوي 27 مركزا وتجرى الاختبارات الكتابية ب 567 مركزا وتم تخصيص 28 مركزا لإصلاح الاختبارات الكتابية، وفق بن سالم.ويتمتع 428 مترشحا لاجتياز امتحان البكالوريا لسنة 2019 باجراءات استثنائية تتمثل أساسا في تضخيم الخط وتقديم المواضيع مكتوبة بطريقة البراي وترجمة مواضيع الفلسفة والتاريخ والجغرافيا للغة الفرنسية وإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار واجتياز الامتحان بالسجن.