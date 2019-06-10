وديع الجريء : سندافع عن حق الترجي بكل قوة و امن تونس خط احمر

Lundi 10 Juin 2019



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- اعتبر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ان فريق الترجي الرياضي قد تعرض الى مظلمة صارخة على خلفية قرار الاتحاد الافريقي (الكاف) باعادة مباراة إياب نهائي كاس أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس .وأوضح الجريء في تصريحات ادلى بها مساء امس خلال حضوره في البرنامج التلفزي "الاحد الرياضي" على القناة الوطنية الاولى " من خلال قراره يبدو ان الاتحاد الافريقي قد مرر رسائل مشفرة من شانها ان تخدم مصلحة فريق الوداد المغربي. لا يمكنني ان أحكم على النوايا لكن كافة الدلائل تشير الى ذلك ومنها مثلا معاقبة الحكم المصري جهاد جريشة وتعيين باكاري غاساما وأيضا جياني سيكازوي للمراقبة (الفار) مع أن هيئة الترجي الرياضي التونسي راسلت الهيكل القاري وطالبت بعدم تعيينهما .. فتم تعيينهما معا مرة واحدة ".وشدد وديع الجريء بالمناسبة عن يقينه ان " التقارير الرسمية الخاصة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي في ملعب رادس ستنصف فريق الترجي" مشيرا في هذا السياق الى ان " هناك تقارير مهمة من الصعب تزويرها.هناك 4 تقارير مفصلية إذا تم تزويرها فسيكون الأمر خطيرًا جدا وسيتخطى حتما ميدان الرياضة " .وتابع " نحترم الهيكل القاري وثقتنا فيه لم تتغير حتى الآن . لدي معلومات موثقة بخصوص مضمون هذه التقارير الرسمية وماذا دون فيها .. طبعا لن أعطي توضيحات أكثر حتى لا أقدم هدية للمنافس".وبخصوص الإعلام الرسمي الخاص بقرار "الكاف" بإعادة مباراة اياب الدور النهائي خارج حدود الوطن قال الجريء "راسلنا الاتحاد الافريقي في ثلاث مناسبات وطالبناه بتمكيننا بنسخة من القرار بشكل رسمي حتى ننظر في حيثياته و يمكننا بالتالي تكييفه قانونيا " واضاف " نحن كلنا ثقة في موقفنا.سندافع عن حق الترجي الرياضي بكل قوة وشراسة .أمن تونس خط أحمر والقرار الذي أتخذه "الكاف" بإعادة المباراة خارج تونس ينطبق على البلدان التي تعيش حالة حرب.بلادنا ليست في حالة حرب وتنعم بالامن والاستقرار .لقد احتضنت تونس منذ 2011 عدة تظاهرات اقليمية ودولية على غاية من الاهمية في كافة الميادين والمجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية والرياضية والسياسية ايضا على غرار القمة العربية ... " .وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) قررت خلال اجتماعها الطارئ يوم 5 جوان اعادة مباراة اياب نهائي كاس رابطة الابطال الافريقية بين الترجي والوداد البيضاوي بملعب محايد بعد نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019) معللة قرارها " بعدم توفر ظروف اللعب والسلامة للسير العادي للمباراة ".كما قررت اللجنة الزام الترجي الرياضي باعادة رمز البطولة والميداليات الى "الكاف".وقررت اللجنة التنفيذية اعتماد نتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت بالرباط وانتهت بالتعادل (1-1).وكان رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد قرر عقب الاحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد وتوقف المباراة الدعوة لاجتماع طارىء للجنة التنفيذية من اجل بحث الاحداث التي عرفها هذا اللقاء الذي اقيم يوم الجمعة 31 ماي بملعب رادس .يذكر انه خلال المباراة رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما احتساب هدف التعادل الذي سجله للوداد وليد الكرتي في الدقيقة 59 بداعي التسلل دون ان تكون هناك امكانية اللجوء الى تقنية (الفار) الذي كان معطلا.وكان فريق الوداد البيضاوي منهزما بهدف لصفر من توقيع لاعب الترجي يوسف بلايلي في الدقيقة 41 .وبعد توقف طويل دام اكثر من 80 دقيقة ورفض الفريق المغربي استئناف اللعب اعلن الترجي الرياضي فائزا بلقب امجد الكؤوس الافريقية .