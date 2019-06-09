سفيان طوبال: مشاورات الاندماج بين نداء تونس و مشروع تونس متواصلة والإعلان عن نتائجها الثلاثاء المقبل

Dimanche 09 Juin 2019



وات

- قال رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس (شق الحمامات) ورئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب، سفيان طوبال، اليوم السبت، ان حزبه " يجري حاليا مشاورات مع حزب مشروع تونس للوصول الى اتفاق يدمج الحزبين و كتلتيهما في البرلمان".وقال طوبال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) "سبق لنا ان عقدنا جلسات في الغرض مع ممثلين عن حزب مشروع تونس وعقدنا اليوم السبت جلسة حول هذه المسألة وسنعقد اخرى غدا الاحد وقد نلجأ لجلسة ثالثة يوم الاثنين المقبل و لم يتم الى حدود اليوم التوصل الى اتفاق نهائي". واضاف طوبال كذلك ان الحزبين "بصدد وضع النقاط الأخيرة لاتفاق بينهما وانه سيتم الاعلان عن نتائج جملة اللقاءات بين الحزبين في ندوة صحفية صباح يوم الثلاثاء المقبل 11 جوان بالعاصمة".ويبلغ عدد نواب "الحرة لحركة مشروع تونس" في البرلمان حاليا 15 نائبا اما نواب حزب النداء (شق الحمامات) فهو 37 نائبا .وكان الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس، حسونة الناصفي قال يوم 30 افريل الماضي إن اللقاء الأول الذي جمع وفدين من قيادتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس (شق الحمامات) بمقر حزبه، يدخل في "إطار توحيد العائلة الندائية والرفع من درجة التنسيق البرلماني".وسبق لممثلين عن كتلتي حركة "نداء تونس" وحركة "مشروع تونس" بالبرلمان، أن إتفقوا في شهر أوت 2018 على "العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثّل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي"، وفق ما جاء حينها في بيان مشترك.وكانت كتلة نداء تونس آنذاك تضم 55 نائبا ثم تراجع عددها لاحقا بسبب استقالات البعض عقب المؤتمر الاخير للحزب (6 افريل 2019) و ما رافقته من انقسامات او اقالات لبعض النواب اما كتلة الحرة لحركة مشروع تونس فكانت تعدّ 19 نائبا .