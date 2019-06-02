رمضان شهر القيم محور مسامرة رمضانية بتونس العاصمة

Dimanche 02 Juin 2019
وات - انتظمت ليلة امس السبت بمقر وزارة الشؤون الدينية بالقصبة مسامرة رمضان الكبرى حول "رمضان شهر القيم "، وذلك بحضور جمع من الائمة الخطباء والوعاظ والمشائخ والمسؤولين والباحثين والجامعيين في أصول الشريعة والدين ونشطاء في المجتمع المدني.
ولدى تدخله، أكد وزير الشؤون الدينية، احمد عظوم أهمية القيم في تسيير المجتمعات والشؤون الحياتية للافراد في ظل السلوك القيمي والمواطني ، لاسيما وان الفرد لا يمكن ان يعيش بمعزل عن الانتماء الاجتماعي وما يفرضه من سلوكات اخلاقية تضمن التعايش والسلم الاجتماعي ، وما يستدعيه من ايقاظ مستمر للضمائر وتوعية قيمية تنمو وسط الاسرة لتتواصل في المؤسسات الاجتماعية وخاصة التربوية منها واكد ان البعد القيمي ركيزة من ركائز الدين الاسلامي في تكريس تعاليمه السمحة والتي تواتر ذكرها في القران لتاصيل معاني القيم التي من شانها الحفاظ على استمرار الشعوب وترسيخ الاقتران بين الالتزام الديني والقيمي الاخلاقي ، والتي جاءت المواثيق الدولية لتؤكدها في اطار الحقوق الكونية للانسان المنظمة للشان العام وحياة الشعوب وقال انه من واجب وزارة الشؤون الدينية ان تلعب دورها في ترسيخ البعد القيمي من خلال تنمية الاخلاق لبناء مجتمع غير مشوه وضمان التعايش السليم بين افراد المجتمع بمناى عن الانحرافات السلوكية في شتى تمظهراتها.
كما لفت عظوم الى ان تعليم القيم وغرسها لدى الناشئة تظل مسؤولية جماعية تتحملها الاسرة والدولة والمؤسسات ذات العلاقة من اجل الاعداد لافراد صالحين في المستقبل، بعيدا عن الاستيلاب والانسلاخ عن الخصوصية والاصالة والهوية وتمحورت المداخلات بالخصوص حول احياء القيم في رمضان من منظور اجتماعي ومظاهر الاحسان في رمضان والانماط القيمية للمجتمعات الانسانية في ارتباطها بالبعد الديني، حيث ينبني الاسلام على مفهوم منظم لسلوك الانسان العقائدي والاجتماعي على حد السواء باعتباره دين العبادات والمعاملات واكد عديد المشاركين اهمية تعزيز القيم في كل مجالات الحياة وفي الاسرة والمدارس والجامعات والنوادي والمساجد ووسائل الاعلام لتحقيق التفاعل السليم للفرد مع المجموعة بالاستناد الى سلوك عملي ولفظي ومبادئ ومعايير معتدلة وسطية تدعو الى التعايش بعيدا عن التطرف والعنف والاقصاء ورفض الاخر يذكر ان المسامرة الرمضانية تراوحت بين مداخلات اكاديمية و مراوحات انشادية دينية تساير النفحات الروحية في شهر العبادات ، شهر رمضان الكريم .
ولدى تدخله، أكد وزير الشؤون الدينية، احمد عظوم أهمية القيم في تسيير المجتمعات والشؤون الحياتية للافراد في ظل السلوك القيمي والمواطني ، لاسيما وان الفرد لا يمكن ان يعيش بمعزل عن الانتماء الاجتماعي وما يفرضه من سلوكات اخلاقية تضمن التعايش والسلم الاجتماعي ، وما يستدعيه من ايقاظ مستمر للضمائر وتوعية قيمية تنمو وسط الاسرة لتتواصل في المؤسسات الاجتماعية وخاصة التربوية منها واكد ان البعد القيمي ركيزة من ركائز الدين الاسلامي في تكريس تعاليمه السمحة والتي تواتر ذكرها في القران لتاصيل معاني القيم التي من شانها الحفاظ على استمرار الشعوب وترسيخ الاقتران بين الالتزام الديني والقيمي الاخلاقي ، والتي جاءت المواثيق الدولية لتؤكدها في اطار الحقوق الكونية للانسان المنظمة للشان العام وحياة الشعوب وقال انه من واجب وزارة الشؤون الدينية ان تلعب دورها في ترسيخ البعد القيمي من خلال تنمية الاخلاق لبناء مجتمع غير مشوه وضمان التعايش السليم بين افراد المجتمع بمناى عن الانحرافات السلوكية في شتى تمظهراتها.
كما لفت عظوم الى ان تعليم القيم وغرسها لدى الناشئة تظل مسؤولية جماعية تتحملها الاسرة والدولة والمؤسسات ذات العلاقة من اجل الاعداد لافراد صالحين في المستقبل، بعيدا عن الاستيلاب والانسلاخ عن الخصوصية والاصالة والهوية وتمحورت المداخلات بالخصوص حول احياء القيم في رمضان من منظور اجتماعي ومظاهر الاحسان في رمضان والانماط القيمية للمجتمعات الانسانية في ارتباطها بالبعد الديني، حيث ينبني الاسلام على مفهوم منظم لسلوك الانسان العقائدي والاجتماعي على حد السواء باعتباره دين العبادات والمعاملات واكد عديد المشاركين اهمية تعزيز القيم في كل مجالات الحياة وفي الاسرة والمدارس والجامعات والنوادي والمساجد ووسائل الاعلام لتحقيق التفاعل السليم للفرد مع المجموعة بالاستناد الى سلوك عملي ولفظي ومبادئ ومعايير معتدلة وسطية تدعو الى التعايش بعيدا عن التطرف والعنف والاقصاء ورفض الاخر يذكر ان المسامرة الرمضانية تراوحت بين مداخلات اكاديمية و مراوحات انشادية دينية تساير النفحات الروحية في شهر العبادات ، شهر رمضان الكريم .
En continu
- 00:48 زكاة الفطر H. T.
- Hier 18:11 صفاقس: قاتل والدته بساطور متعاطي مخدّرات
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:35
|16:08
|12:24
|05:01
|03:08
|
24°
|24°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|24°-18
|30°-21
|34°-22
|36°-24
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 74 663) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 74 097) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 67 757) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 807) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 886) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 320) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 328) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 947) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 413) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 378) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 35 136) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 044) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 33 998) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 503) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 240) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 734) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 297) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 32 228) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 215) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 688) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
Par:aruodg ( )
Sur: رئيس جمعية قرى الأطفال: زكاة الفطر لفائدة هذه القرى تتم ببعث ارسالية قصيرة عن كل شخص بقيمة جملية تقدر ب 2125 مليما