القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه يروج الأقراص المخدرة في صفوف التلاميذ

Samedi 25 Mai 2019
وات - تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس من ضبط العنصر التكفيري "أيمن السديري" البالغ من العمر 33 سنة (محل إجراء حدودي s17 ) بأحواز المدرسة الإعدادية ببئر الباي حمام الشط، وحجزت لديه 28 قرصا مخدرا من نوع "سوبيتاكس" و129 قرص دواء مختلفة الأنواع، ومبلغ مالي قدره 580 دينارا، واعترف بأنه كان يقوم بترويج الأقراض المخدرة في صفوف التلاميذ وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي "وات" ، أن المتهم صادر في حقه 02 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل الاعتداء بالعنف الشديد ومحكوم عليه ب22 شهرا سجنا.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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