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قفصة : تقدّم أشغال تهيئة الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة وقابس بنسبك 85 بالمائة

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - بلغت نسبة تقدّم أشغال تهيئة وتدعيم الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة وقابس85 بالمائة وقدرت كلفته الجملية بحوالي 27 مليون دينار وفق ما ذكره كفي تصريح لمراسل (وات) كاهية الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقفصة جمال بن ابراهيم.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر المشروع تتمثّل في تدعيم الطريق بطبقتين بالخرسانة الاسفلتية وشحن وتعبيد الحواشي وذلك على مسافة 59 كلم، ومن المؤمل الانتهاء من الأشغال خلال شهر جويلية القادم.

من جانب آخر ذكر أنّه تمّ مؤخرا الانطلاق في أشغال تهيئة طريق "السقدود" في معتمدية الرديف وذلك على طول 5ر10 كلم وبكلفة جملية قدّرت ب4 مليون دينار، حيث بلغت نسبة تقدّم بـــ15 بالمائة، موضّحا أن الأشغال تتمثّل في توسعة الطريق وتدعيمه بطبقة بالخرسانة الاسفلتية ومن المؤمل الانتهاء منه في أواخر سنة 2019.


وأشار جمال بن ابراهيم إلى أن أشغال تهذيب وتوسعة الطريق المحلية 901 الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 3 ومدينة سيدي عيش على طول 23 كلم بلغت 70 بالمائة وقدرت كلفة إنجازه ب10 مليون دينار ومن المبرمج الانتهاء خلال شهر سبتمبر المقبل، مضيفا أن عناصر المشروع تتمثل في توسعة الطريق وإنجاز طبقة أسس وطبقة قاعدة بالحصى المكسّرة وتعبيد الطريق بطبقتين عاديين عرض 6ر7 أمتار مع إنجاز حواشي ومنشآت مائية.

  
  
     
  
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