: وزير السياحة يعطي إشارة استغلال وحدتين أعيد فتحهما استعدادا للموسم السياحي

Vendredi 24 Mai 2019



وات

- أعطى وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، بعد ظهر الخميس، إشارة استغلال وحدتين سياحيتين تمت عملية إعادة فتحهما استعدادا للموسم السياحي الجديد والاستجابة الى الطلبات الهامّة من المقبلين على جزيرة جربة.وتقدر طاقة استيعاب هذه النزل، التي دامت مدة غلق احداها السنتين ونصف السنة، 500 سرير بما من شأنه أن يدعم الطاقة الجملية للنزل بالجهة ويساهم في تلبية الطلبات القوية للوافدين على الجزيرة.وأكد وزير السياحة حاجة القطاع الى يد عاملة مختصة وهو ما يستدعي مجهودا إضافيا في مجال التكوين حتى لا يضطر القطاع إلى جلب يد عاملة اجنبية.وكان وزير السياحة قد اشرف، مؤخرا، على إعادة فتح وحدتين سياحيتين هامتين بجربة سجلت حاليا نسبة امتلاء عالية مشيرا الى فتح اربع وحدات جديدة قريبا بالمنستير ووحدات أخرى بجربة أمام تزايد الطلب على هذه الوجهة.