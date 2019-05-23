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رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الغاني.

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 23 فيفري 2019 بقصر قرطاج، "ياو أوسافاو مارفو" Yaw Osafao-Marfo، المبعوث الخاص للرئيس الغاني.

وسلّم المبعوث الخاص الغاني رسالة مكتوبة إلى رئيس الدولة موجهة إليه من أخيه الرئيس الغاني "نانا أكوفو أدو" Nana Akufo-Addo تتعلق بترشح غانا لاحتضان مقرّ الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعزيز الاندماج داخل القارة الإفريقية.


وذكّر رئيس الدولة بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ونوّه بالدور الكبير الذي لعبه الزعيمان الحبيب بورقيبة وكوامي نكروما في تطوير هذه العلاقات وأبرز حرص تونس على دفع مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وتكثيف نسق الزيارات والمشاورات بين الجانبين على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهم مستقبل القارة الإفريقية.

وأكّد رئيس الجمهورية في هذا السياق التزام تونس بدعم انتمائها الإفريقي وسعيها المتواصل إلى مزيد توثيق علاقاتها مع كافة دول القارة وأبرز أهمية الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية كخطوة على درب تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

من جانبه، نوّه المبعوث الخاص الغاني بمكانة تونس على الساحة الإفريقية وبدورها المؤثر والريادي في نحت مستقبل أفضل لإفريقيا وأثنى على التزام رئيس الدولة بتعزيز البعد الإفريقي لتونس ودعمه للجهود المبذولة الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي لدول القارة التي تزخر بإمكانيات بشرية وثروات طبيعية هائلة من شأنها أن تمكّن القارة الإفريقية من تحقيق تنمية شاملة ومتضامنة وتشكّل قوة اقتصادية وازنة في المستقبل.

  
  
     
  
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