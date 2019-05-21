هبة بـ 5 مليون دولار لتأهيل عدد من مراكز التكوين الفلاحي

Mardi 21 Mai 2019



باب نات

- تحادث صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 بمقر وزارة الفلاحة سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع Donald Blome سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.وتناول اللقاء وفق بلاغ للوزارة التعاوني الثنائي بين البلدين في المجال الفلاحي، حيث أشار الوزير الى المستوى الطيب للتعاون مع الوزارة، كما شدد على ضرورة مزيد دعمه.من جهته أفاد السفير أن التعاون في المجال الفلاحي مهم نظرا لدوره في التنمية الاقتصادية والتشغيل.كما شكر الوزير صيفه لإدراج مشاريع هامة في قطاع المياه ضمن برنامج تحدي الألفية (MCC)، وكذلك للتفاعل مع مبادرة الوزارة لجعل سنة 2019 سنة اصلاح وتأهيل منظمة التكوين والإرشاد الفلاحة من خلال انجاز U.S Grains Council لدراسة تشخيص حول تأهيل مراكز التكوين الفلاحي.وفي هذا السياق أفاد السفير أنه تم تخصيص 5 مليون دولار من من طرف U.S Grains Council لتأهيل عدد من مراكز التكوين الفلاحي وتم الاتفاق على– عقد جلسة عمل في أقرب الاجال بين ممثلين عن الوزارة والمجلس المذكور للنظر في نتائج الدراسة واختيار المراكز التي سيتم تأهيلها.– تنظيم منتدى بين رجال أعمال أمريكيين ونظرائهم من التونسيين خلال شهر ديسمبر 2019 على هامش صالون الفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري للنظر في فرص الشراكة والاستثمار في مجالي الفلاحة والصيد البحري.كما نوه الجانب الأمريكي بتبادل الشهائد الصحية بين المصالح المختصة بالبلدين الخاصة بالأبقار والدواجن والبيض والتقدم الحاصل في مجال مواصفات الحبوب.ودعا الطيب الى مزيد تأهيل الشباب التونسي من خلال توفير منح للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من التقدم الحاصل في المجال الفلاحي، وكذلك الى مزيد تسهيل ولوج المنتجات الفلاحية والغذائية الى السوق الأمريكية (زيت زيتون، تمور، تين، منتجات بيولوجية.)