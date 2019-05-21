تقلص لافت في حالات ومحاولات الانتحار في الربع الأول من السنة الجارية

Mardi 21 Mai 2019
وات - تراجعت محاولات وحالات الإنتحار في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لتبلغ 70 حالة مقابل 154 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق المرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
وكشف تقرير المرصد تراجعا واضحا في نسق حالات ومحاولات الانتحار التي تراجع نسقها إلى النصف مقارنة بسنة 2018 وكانت أقل بأربع مرات مقارنة بالعدد المسجل سنة 2017 والذي كان في حدود 283 حالة.
وعلى غرار السنوات السابقة كان صنف الذكور أكثر إقداما على خطوة الانتحار ومحاولات الانتحار حيث مثلوا نسبة 73 بالمائة (51 حالة) من الحالات المسجلة مقابل 27 بالمائة في صفوف الإناث (19 حالة).
وتمثل الفئة العمرية بين 25 و45 سنة الأكثر عرضة لظاهرة الانتحار حيث مثلت نسبة 60 بالمائة من الحالات المرصودة مع الإشارة إلى أن الثلاثية الأولى لسنة 2019 لم تسجل أي حالة أو محاولة انتحار للفئة العمرية ما فوق ال60 عاما وبلغ عدد حالات ومحاولات الانتحار في الفئة العمرية دون ال 15 عاما نسبة 14 بالمائة من الحالات المرصودة.
وبحسب التوزيع الجهوي لحالات ومحاولات الانتحار احتلت ولاية قفصة المرتبة الأولى ب 11 حالة ومحاولة انتحار تليها ولايات القيروان (9) وتونس وسليانة (6).
وبخصوص تقرير العنف فقد أظهرت عمليات الرصد تطور أشكال العنف خلال الثلاثية الأولى لهذا العام لتصبح عمليات السرقة تتم تحت العنف الشديد باستخدام أسلحة بيضاء وبنادق صيد.
كما لم تخلو الثلاثية الأولى من تنامي عمليات الاعتداء الجنسي على الأطفال وبروز أيضا العنف ضد المؤسسات على غرار التربوية والصحية وتجسم ذلك من خلال تعنيف الإطار الطبي وشبه الطبي في احتجاج انفعالي على تردي خدمات الصحة العمومية.
وأبرز التقرير أن منسوب العنف ذو الطابع الجماعي كان خلال شهر فيفري أعلى من العنف ذو الطابع الفردي حيث مثل الأول نسبة 66 بالمائة من الحالات المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي في حين مثل العنف الفردي نسبة 34 بالمائة.
واحتكر الذكور معدلات عالية جدا من حالات العنف المرصودة أين كانوا مسؤولين عن نسبة 91 بالمائة من الحالات المسجلة خلال شهر فيفري في حين النساء مسؤولات على نسبة بالمائة 7 من العنف المسجل و 2 بالمائة هي حالات عنف مختلطة.
وكشف تقرير المرصد تراجعا واضحا في نسق حالات ومحاولات الانتحار التي تراجع نسقها إلى النصف مقارنة بسنة 2018 وكانت أقل بأربع مرات مقارنة بالعدد المسجل سنة 2017 والذي كان في حدود 283 حالة.
وعلى غرار السنوات السابقة كان صنف الذكور أكثر إقداما على خطوة الانتحار ومحاولات الانتحار حيث مثلوا نسبة 73 بالمائة (51 حالة) من الحالات المسجلة مقابل 27 بالمائة في صفوف الإناث (19 حالة).
وتمثل الفئة العمرية بين 25 و45 سنة الأكثر عرضة لظاهرة الانتحار حيث مثلت نسبة 60 بالمائة من الحالات المرصودة مع الإشارة إلى أن الثلاثية الأولى لسنة 2019 لم تسجل أي حالة أو محاولة انتحار للفئة العمرية ما فوق ال60 عاما وبلغ عدد حالات ومحاولات الانتحار في الفئة العمرية دون ال 15 عاما نسبة 14 بالمائة من الحالات المرصودة.
وبحسب التوزيع الجهوي لحالات ومحاولات الانتحار احتلت ولاية قفصة المرتبة الأولى ب 11 حالة ومحاولة انتحار تليها ولايات القيروان (9) وتونس وسليانة (6).
وبخصوص تقرير العنف فقد أظهرت عمليات الرصد تطور أشكال العنف خلال الثلاثية الأولى لهذا العام لتصبح عمليات السرقة تتم تحت العنف الشديد باستخدام أسلحة بيضاء وبنادق صيد.
كما لم تخلو الثلاثية الأولى من تنامي عمليات الاعتداء الجنسي على الأطفال وبروز أيضا العنف ضد المؤسسات على غرار التربوية والصحية وتجسم ذلك من خلال تعنيف الإطار الطبي وشبه الطبي في احتجاج انفعالي على تردي خدمات الصحة العمومية.
وأبرز التقرير أن منسوب العنف ذو الطابع الجماعي كان خلال شهر فيفري أعلى من العنف ذو الطابع الفردي حيث مثل الأول نسبة 66 بالمائة من الحالات المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي في حين مثل العنف الفردي نسبة 34 بالمائة.
واحتكر الذكور معدلات عالية جدا من حالات العنف المرصودة أين كانوا مسؤولين عن نسبة 91 بالمائة من الحالات المسجلة خلال شهر فيفري في حين النساء مسؤولات على نسبة بالمائة 7 من العنف المسجل و 2 بالمائة هي حالات عنف مختلطة.
En continu
- Hier 23:47 راشد الغنوشي يتتونس!
- Hier 23:14 ترامب ينفي أنباء التفاوض مع إيران
- Hier 18:02 فرنسا تمنح تونس دعما جديدا لدفع النقل الحضري
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:07
|03:19
|
27°
|27°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-19
|23°-17
|26°-17
|29°-19
|25°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 70 769) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 70 699) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 49 570) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 053) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 061) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 550) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 029) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 801) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 091) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 742) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 690) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 891) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 689) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 487) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 057) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 943) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 681) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 293) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 951) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
( 28 389) لماذا إنفجر لطفي لعماري في وجه الز
Par:slimene (France )
Sur: .اعضاء هيىة الدفاع في قضية الشهيد البراهمي... أبو بكر الحكيم كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية