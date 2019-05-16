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تظاهرة كنوز التراث في دورتها الثامنة تختتم احتفالات ولاية توزر بشهر التراث

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
وات - تختتم تظاهرة كنوز التراث المنتظمة من 15 الى 18 ماي الجاري احتفالات ولاية توزر بشهر التراث في دورته 28 والذي أقيم تحت شعار "تثمين التراث وتنمية السياحة الثقافية من خلال الصناعات الإبداعية الرقمية".
وتنظم هذه التظاهرة دار الثقافة بدقاش بالشراكة مع جمعية أطلال بدقاش وبإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

وتتضمن الدورة بصفة استثنائية جملة من السهرات الفنية وذلك لتزامنها مع شهر رمضان، بالإضافة إلى جملة من الأنشطة الهادفة الى التعريف بمخزون منطقة دقاش من التراث والآثار الذي يساهم في تحويلها الى منطقة استثمار في مجال السياحة الثقافية.


وتابع الجمهور في اليوم الأول من هذه التظاهرة سهرة رمضانية أثثتها فرقة أولاد الديوان وطبال الجريد وفرقة التوأم، وتم في اليوم الثاني تنظيم زيارات ميدانية للمواقع والمعالم التاريخية بكامل معتمدية دقاش بغاية إنجاز خارطة رقمية للمسالك السياحية الثقافية بالجهة.
ويؤمن الحكواتي العروسي الزبيدي عرض الليلة الثانية (مساء الخميس) تحت عنوان "الفرعة طلت" ليتم في اليوم الثالث من التظاهرة الموافق ليوم الجمعة 17 ماي تنظيم ورشة في التصوير الفوتوغرافي لأهم المعالم التاريخية ويم دراسي حول ثلاثة من أبرز المعالم في دقاش وهي الجامع الأثري السوامة بأولاد ماجد والموقع الأثري كستيليا وواحة قبة بالمحاسن التي تضم بقايا مساكن رومانية إلى جانب سهرة ثالثة تقدمها فرقة سيدي بوعلي بنفطة.

ويتضمن اليوم الختامي أي يوم 18 ماي ورشة في بعث موقع "واب" لتجميع الموروث الثقافي السياحي إلى جانب عرض فيلم وثائقي بعنوان "صور من بلادي" ويتابع الجمهور في سهرة الاختتام عرض "البركة" لفرقة القادرية من قفصة.

  
  
     
  
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