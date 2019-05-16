شفيق جراية يحتج ويرفض الخروج من السجن للحضور للمحاكمة ...

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

- قررت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة تاجيل النظر في قضية فساد مالي وتدليس متهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية و3موظفين ببلدية المرسى اتهموا بمساعدة شفيق جراية على تدليس عقود ملكية لشركة مصادرة بعد الثورة تابعة لأحد اصهار بن علي وجعلها تابعة لجراية مقابل حصولهم على مبالغ مالية من قبل شفيق جراية ..وبالمناداة على شفيق جراية تبين انه لم يتم جلبه من السجن وقد برر محاميه انه رفض المثول إحتجاجاً على عدم التحرير عليه مكتبيا من قبل القضاء بخصوص المعلومات التى بحوزته حول ملفات فساد كبرى في بعض القطاعات والوزارات في تونس وسيطرة اللوبيات عليها والتدخل في شان القضاء والشأن الامني ...وقد قررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 20 جوان...هذا وحضر جميع المتهمين وهم ثلاث موقوفين ومتهم محال بحالة سراح ...