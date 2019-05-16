التمديد في برنامج التحسين المستمر للانتاجية والجودة ''كايزان'' الى سنة 2020

Jeudi 16 Mai 2019
وات - أفاد الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا"، ايغوزا توششيفومي، انه وقع التمديد في برنامج التحسين المستمر للانتاجية والجودة "كايزان" بسنة لينتهي في سنة 2020 وذلك حتى تكون تونس رائدة في اعتماد هذه المقاربة في القارة الإفريقية.
وأضاف توششيفومي، خلال لقاء جمعه الأربعاء، بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، بمقر الوزارة، انه تم في اطار هذا البرنامج تقديم مساندة فنية لأكثر من 70 مؤسسة في مجال أدوات تحسين الإنتاجية وتكوين 23 أستاذا مساعدا في التعليم العالي و50 معلما على المستويين التطبيقي والنظري في تونس واليابان لنشر ادراج نظم الجودة والإنتاجية في المؤسسات التربوية والجامعية إضافة الى تكوين 50 إطارا بالمراكز الفنية الصناعية.
وأوضح أنّ المشروع، الذّي تشرف عليه الوكالة بالتعاون مع وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة بالوزارة، يقوم بتشريك خبراء يابانيين وتونسيين يعملون داخل المؤسسات الرائدة الناشطة في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكيميائية، وفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأشار الفرياني، من جهته، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجودة والإنتاجية في القطاع الصناعي تساهم في تحسن الموقع الاستراتيجي للمؤسسة الصناعية وتساعدها على اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية في المجال الصناعي.
يذكر ان تونس ستحتضن من 24 الى 26 جوان 2019 الندوة السنوية "مايزان افريقيا" بمبادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" والشريك الجديد لدفع التنمية في إفريقيا "نيباد" بالتعاون مع وحدة التصرف في برنامج الجودة التابعة لوزارة الصناعة وذلك بمشاركة 200 شخص من الدول الإفريقية من بوتسوانا وبوركينافاسو والكاميرون ومصر وإثيوبيا وغانا وجزر الموريس وكينيا والموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وتنزانيا والجزائر والمغرب.
وأضاف توششيفومي، خلال لقاء جمعه الأربعاء، بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، بمقر الوزارة، انه تم في اطار هذا البرنامج تقديم مساندة فنية لأكثر من 70 مؤسسة في مجال أدوات تحسين الإنتاجية وتكوين 23 أستاذا مساعدا في التعليم العالي و50 معلما على المستويين التطبيقي والنظري في تونس واليابان لنشر ادراج نظم الجودة والإنتاجية في المؤسسات التربوية والجامعية إضافة الى تكوين 50 إطارا بالمراكز الفنية الصناعية.
وأوضح أنّ المشروع، الذّي تشرف عليه الوكالة بالتعاون مع وحدة التصرف في البرنامج الوطني للنهوض بالجودة بالوزارة، يقوم بتشريك خبراء يابانيين وتونسيين يعملون داخل المؤسسات الرائدة الناشطة في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكيميائية، وفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأشار الفرياني، من جهته، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجودة والإنتاجية في القطاع الصناعي تساهم في تحسن الموقع الاستراتيجي للمؤسسة الصناعية وتساعدها على اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية في المجال الصناعي.
يذكر ان تونس ستحتضن من 24 الى 26 جوان 2019 الندوة السنوية "مايزان افريقيا" بمبادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" والشريك الجديد لدفع التنمية في إفريقيا "نيباد" بالتعاون مع وحدة التصرف في برنامج الجودة التابعة لوزارة الصناعة وذلك بمشاركة 200 شخص من الدول الإفريقية من بوتسوانا وبوركينافاسو والكاميرون ومصر وإثيوبيا وغانا وجزر الموريس وكينيا والموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وتنزانيا والجزائر والمغرب.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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