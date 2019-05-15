الهادي الماكني : تسوية الوضعية العقارية الفلاحية لـ 80 هك في ولاية منوبة

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - سلّم الهادي الماكني، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 15 ماي 2019 بمقرّ الوزارة خمسة عقود تمليك لفائدة منتفعين سابقين بإسناد أراضي دولية فلاحية لأصيلي ولاية منّوبة.
وحضر موكب التسليم والي الجهة أحمد السماوي إلى جانب ثلّة من الإطارات الجهوية والإدارية وممثلي وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.
وتبلغ المساحة الجملية للقطع موضوع التسوية حوالي 80 هكتارا وتتوزع على مختلف معتمديات ولاية منوبة .
وجدير بالإشارة إلى أن عملية التفويت المتعلقة بهذه الأراضي تندرج في إطار تسوية وضعية المتصرفين في الأراضي الدولية الفلاحية بصفة قانونية تطبيقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015.
جدير بالذكر أن عملية تسوية وضعية الأراضي الفلاحية المقامة على ارض الدولة تهم 500 فلاّحا في ولاية منوبة.
وفي ما يخص برنامج الحكومة حول تسوية التجمعات السكنية المقامة على ارض الدولة أكد الوزيرعلى أن الوزارة تعمل على تسوية وضعية حوالي 1125 تجمعا سكنيا ممتدا على 162 معتمدية تم جردها وحصرها في مختلف ولايات الجمهوية.
وحضر موكب التسليم والي الجهة أحمد السماوي إلى جانب ثلّة من الإطارات الجهوية والإدارية وممثلي وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.
وتبلغ المساحة الجملية للقطع موضوع التسوية حوالي 80 هكتارا وتتوزع على مختلف معتمديات ولاية منوبة .
وجدير بالإشارة إلى أن عملية التفويت المتعلقة بهذه الأراضي تندرج في إطار تسوية وضعية المتصرفين في الأراضي الدولية الفلاحية بصفة قانونية تطبيقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015.
جدير بالذكر أن عملية تسوية وضعية الأراضي الفلاحية المقامة على ارض الدولة تهم 500 فلاّحا في ولاية منوبة.
وفي ما يخص برنامج الحكومة حول تسوية التجمعات السكنية المقامة على ارض الدولة أكد الوزيرعلى أن الوزارة تعمل على تسوية وضعية حوالي 1125 تجمعا سكنيا ممتدا على 162 معتمدية تم جردها وحصرها في مختلف ولايات الجمهوية.
En continu
- Hier 20:45 فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه تراس!
- Hier 16:35 البنك المركزي يرد على هشام السنوسي
- Hier 14:21 وزير العدل يلتقي سفير ألمانيا بتونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:47
|19:22
|16:05
|12:23
|05:10
|03:25
|
19°
|20°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-14
|32°-16
|25°-15
|22°-15
|24°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 64 982) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 332) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 558) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 386) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 951) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 949) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 669) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 627) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 924) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 389) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 301) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 35 869) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 993) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 581) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 124) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 32 804) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 964) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 804) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 083) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 919) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur:بعد 58 سنة من المماطلة! ملف الزعيم على طاولة القضاء.. شكرا بن سدرين