الهادي الماكني : تسوية الوضعية العقارية الفلاحية لـ 80 هك في ولاية منوبة

Mercredi 15 Mai 2019



باب نات

- سلّم الهادي الماكني، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 15 ماي 2019 بمقرّ الوزارة خمسة عقود تمليك لفائدة منتفعين سابقين بإسناد أراضي دولية فلاحية لأصيلي ولاية منّوبة.وحضر موكب التسليم والي الجهة أحمد السماوي إلى جانب ثلّة من الإطارات الجهوية والإدارية وممثلي وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.وتبلغ المساحة الجملية للقطع موضوع التسوية حوالي 80 هكتارا وتتوزع على مختلف معتمديات ولاية منوبة .وجدير بالإشارة إلى أن عملية التفويت المتعلقة بهذه الأراضي تندرج في إطار تسوية وضعية المتصرفين في الأراضي الدولية الفلاحية بصفة قانونية تطبيقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015.جدير بالذكر أن عملية تسوية وضعية الأراضي الفلاحية المقامة على ارض الدولة تهم 500 فلاّحا في ولاية منوبة.وفي ما يخص برنامج الحكومة حول تسوية التجمعات السكنية المقامة على ارض الدولة أكد الوزيرعلى أن الوزارة تعمل على تسوية وضعية حوالي 1125 تجمعا سكنيا ممتدا على 162 معتمدية تم جردها وحصرها في مختلف ولايات الجمهوية.