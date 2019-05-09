وزارة التجارة: تسجيل 889 مخالفة اقتصادية خلال اليومين الأولين من رمضان

Jeudi 09 Mai 2019



وات

- رفع جهاز المراقبة الاقتصادية، خلال اليومين الأولين، من رمضان 2019 حوالي 889 مخالفة اقتصادية من جملة 5975 زيارة تفقد على المستوى الوطني والمحلي.وأظهرت المعطيات التي استقتها (وات) من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أنّ المخالفات المسجلة توزعت خاصة على 210 مخالفات تعلّقت بتجاوزات احتكارية وسعرية شملت خاصة قطاع الخضر والغلال بنسبة والمواد الغذائية والبيض.ورفع أعوان المراقبة الاقتصادية 370 مخالفة تعلقت بالإخلال بشفافية المعاملات، شملت خاصة المواد الغذائية والخضر والغلال والبيض والزيت المدعم، قطاع المقاهي والمطاعم و المخابز واللحوم.وتم تسجيل 33 مخالفة تتصل بالتلاعب بالدعم منها 5 مخالفات في الاستعمالات غير المشروعة وبطرق غير قانونية (الفارينة، الزيت، السميد،) و28 مخالفة في المسك والاتجار في المواد المدعمة.وبخصوص مقاومة التجارة الموازية والتهريب تم رفع 235 مخالفة في المصدر والفوترة إلى جانب 38 مخالفة في ممارسات أخرى.ونجحت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر الصيام في حجز 5ر21 طنا من الخضر والغلال و 439 كلغ من لحوم و اسماك و10612 لتر من الزيت المدعم.وتم، أيضا، حجز 3 أطنان من المواد المدعمة (سكر وعجين غذائي) و 1270 لترا من حليب الشراب و226 كلغ مواد غذائية مختلفة (جبن وهريسة وحلويات)، يشار إلى أنه تم خلال اليومين الأولين من رمضان 2019، تسخير 254 فريق مراقبة اقتصادية في كامل البلاد.