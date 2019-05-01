سيدي بوزيد : توزيع عدد من رؤوس الاغنام والماعز على عائلات ضحايا حادث السبالة

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- ببادرة من الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري حلت اليوم الاربعاء قافلة تضامنية بمنطقة البلاهدية في معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد ضمت وفودا من الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري ورئيس الاتحاد عبد المجيد الزار.وقد تم بالمناسبة توزيع عدد من رؤوس الأغنام والماعز على عائلات ضحايا حادث السبالة.وذكر عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لمراسل (وات) أن هذه البادرة تاتي تضامنا مع اهالي المنطقة وخاصة عائلات ضحايا وجرحى حادث المرور الفظيع الذي جد صباح السبت الماضي في منطقة الشارع من معتمجية السبّالة وأسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح 20 اخرين.وأشار إلى أنّها فرصة لإبراز تضامن كل الفلاحين مع عاملات البلاهدية والابتعاد عن الشعارات بطريقة تحفظ كرامتهن وتؤسس لمقومات العيش الكريم بالمنطقة، مؤكّدا توفّر الجهة على العديد من الثروات الطبيعية على غرار الاراضي والمياه التي يجب استغلالها قبل التفكير في حلول ترقيعية لحل مشكلة تنقل النساء العاملات بالقطاع الفلاحي.