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ضبط شخص بمطار تونس قرطاج قام بابتلاع 130 كبسولة من مخدر عجين التكروري

Dimanche 28 Avril 2019

Dimanche 28 Avril 2019
وات - تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، أول أمس الجمعة، ببهو مطار تونس قرطاج، من ضبط شخص (25 سنة) قادم من إحدى الدول المغاربية، تبين بالتحري معه أنه يتحوز على 130 كبسولة من مخدر عجين التكروري (ما يعرف بالتمرة)، تزن حوالي 700 غرام، وتقدر قيمتها بـ 26 ألف دينار.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد، أن الموقوف قام بإبتلاع الكبسولات في الدولة التي قدم منها، على أن يقوم باخراجها لاحقا حال عودته إلى تونس قصد ترويجها، مؤكدة أنه باستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالإحتفاظ بالمعني ومواصلة الأبحاث.


  
  
     
  
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