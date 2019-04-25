القيروان: في حركة رمزية حملة ''وينو السبيطار'' تضع حجر الاساس للمستشفى الجامعي

Jeudi 25 Avril 2019



وات

- نظّمت تنسيقية "وينو السبيطار" وعدد من نشطاء المجتمع المدني، اليوم الخميس، عملية رمزية تمثلت في وضع حجر الاساس للمستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز بالقيروان في حركة احتجاجية على ما اعتبروه "تباطؤا في الانطلاق في انجاز هذا المشروع".وقال الناشط في المجتمع المدني، سمير فيالة، في تصريح لمراسلة (وات) ان هذه الحركة هي" احتجاج من اهالي القيروان على مماطلة الحكومة في انجاز هذا المشروع رغم ان اعتماداته مرصودة في اطار هبة من المملكة العربية السعودية".و من جانبه، افاد الناشط، عبد بن عامر، مراسلة (وات)، ان عملية وضع حجر الاساس على الارض التي سيقام عليها المستشفى الجامعي بجانب حزامية مدينة القيروان هو حركة رمزية احتجاجية من الاهالي على بطء الانطلاق في انجاز دراسات واشغال هذا المشروع رغم توفر قطعة الارض والاعتمادات، مضيفا ان اهالي القيروان نفذوا هذا التحرك بهدف حث الحكومة على التسريع في انجاز المشروع.واعتبر الناشط رمزي بن عون انه "كان من المفروض ان تتولى الحكومة وضع حجر الاساس في القيروان على الارض التي سيقام عليها هذا المشروع بدل تدشينه في القصر الرئاسي بقرطاج"، مشيرا الى غياب الارادة السياسية للانطلاق في هذا المشروع الذي سيساهم في اضفاء حركية على الجهة التي تعاني من التهميش ، على حد تعبيره.ومن جانبها، دعت عضو المجلس البلدي بالقيروان المدينة، عكري البلطي، الى التسريع في انجاز المستشفى الجامعي بالقيروان المموّل عن طريق هبة من السعودية، مبينة ان هذا المستشفى سيضفي حركية اقتصادية على الجهة وسيساهم في تقريب الخدمات الصحية لعدد من الولايات المجاورة، كما اعتبرت أن أسباب تعطيل مشروع المستشفى غير واضحة.يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية تعهد ببناء وتجهيز مستشفى جامعي جديد متعدد الاختصاصات بالقيروان في شكل هبة بقيمة 221 مليون دينار ومرت الى حد الان اكثر من سنة على إمضاء اتفاقية الهبة بين الطرف السعودي مع الجانب التونسي ولم تنطلق الدراسات التي كانت مبرمجة خلال شهر جانفي 2019.