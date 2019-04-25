أريانة: عروض شغل وفرص للتكوين خلال فعاليات يوم التشغيل والتكوين والمبادرة الخاصة بقلعة الاندلس

Jeudi 25 Avril 2019
وات - شهد فضاء دار الشباب بقلعة الاندلس من ولاية أريانة، أمس الاربعاء، إقبال أكثر من 700 شاب وشابة من مختلف الفئات والاختصاصات على فعاليات اليوم المفتوح للتشغيل والتكوين والمبادرة الخاصة الذي انتظم ببادرة من بلدية قلعة الاندلس بالاشتراك مع الادارة الجهوية للتشغيل والتكوين بأريانة.
وقدّمت قرابة 8 مؤسسات اقتصادية مشارِكة نحو 500 عرض شغل لفائدة طالبي الشغل، حيث شهدت أجنحة الفضاء المخصصة للغرض قرابة 150 محادثة شغل، الى جانب مشاركة مؤسسات تمويلية حكومية وجمعياتية وبنكية في التظاهرة، وتعهدها بدراسة العشرات من الملفات المقدمة بهدف تمويل المشاريع الصغرى.
وحسب ما أفاد به رئيس بلدية قلعة الاندلس، فتحي بلحاج حمودة، مراسلة (وات) بأريانة فإن يوم التشغيل والتكوين والمبادرة الخاصة مثّل فرصة حقيقية لشباب المنطقة للتعرف على الفرص التكوينية في اختصاصات مختلفة كالميكانيك، والالكترونيك، وفنون الطباعة، والجلود والاحذية، والاعلامية وغيرها من خلال مشاركة 10 مراكز قطاعية للتكوين بأريانة، الى جانب التعرف على عروض الشغل التي توفرها المؤسسات الاقتصادية عبر بيانات مكاتب التشغيل الاربع المشاركة.
وأضاف أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو حثّ الشباب على المبادرة الخاصة وريادة الاعمال، والتعريف بالتشجيعات والحوافز التي توفرها الدولة في مجالات التكوين المهني واحداث المؤسسات.
وأشار، في ذات السياق، إلى توفر اكثر من 1000 عرض شغل في تونس والخارج تم عرضها على المشاركين في اليوم المفتوح للتشغيل مع المساعدة على صياغة السير الذاتية وتكوين الملفات للحصول على وظيفة من خلال الورشات المختصة التي اقيمت في الغرض وأدارها اخصائيون في المجال.
وقدّمت قرابة 8 مؤسسات اقتصادية مشارِكة نحو 500 عرض شغل لفائدة طالبي الشغل، حيث شهدت أجنحة الفضاء المخصصة للغرض قرابة 150 محادثة شغل، الى جانب مشاركة مؤسسات تمويلية حكومية وجمعياتية وبنكية في التظاهرة، وتعهدها بدراسة العشرات من الملفات المقدمة بهدف تمويل المشاريع الصغرى.
وحسب ما أفاد به رئيس بلدية قلعة الاندلس، فتحي بلحاج حمودة، مراسلة (وات) بأريانة فإن يوم التشغيل والتكوين والمبادرة الخاصة مثّل فرصة حقيقية لشباب المنطقة للتعرف على الفرص التكوينية في اختصاصات مختلفة كالميكانيك، والالكترونيك، وفنون الطباعة، والجلود والاحذية، والاعلامية وغيرها من خلال مشاركة 10 مراكز قطاعية للتكوين بأريانة، الى جانب التعرف على عروض الشغل التي توفرها المؤسسات الاقتصادية عبر بيانات مكاتب التشغيل الاربع المشاركة.
وأضاف أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو حثّ الشباب على المبادرة الخاصة وريادة الاعمال، والتعريف بالتشجيعات والحوافز التي توفرها الدولة في مجالات التكوين المهني واحداث المؤسسات.
وأشار، في ذات السياق، إلى توفر اكثر من 1000 عرض شغل في تونس والخارج تم عرضها على المشاركين في اليوم المفتوح للتشغيل مع المساعدة على صياغة السير الذاتية وتكوين الملفات للحصول على وظيفة من خلال الورشات المختصة التي اقيمت في الغرض وأدارها اخصائيون في المجال.
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Par:AlHawa (Germany )
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