مدينة الحمامات تحتضن الاحد القادم النسخة الاولى لسباق التحدي و الحواجز

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- تعيش مدينة الحمامات يوم الاحد القادم على وقع الدورة الاولى لسباق التحدي والحواجز بمشاركة 500 متسابق في تظاهرة تهدف الى تنويع مجالات السياحة الرياضية بما ان هذه النسخة ستتبعها 3 طبعات متتالية في عدد من المدن السياحية التونسية الاخرى.وافاد مهدي ثامر مسؤول لجنة تنظيم سباق التحدي والحواجز "وات" ان "الاعداد لهذا السباق على المستوى التنظيمي واللوجستي والفني استغرق 3 سنوات لاسيما في المسالة المتعلقة بتكوين الحكام المختصين لمراقبة حسن سير هذه التظاهرة باستقدام عدد من الفنيين من ايطاليا".واضاف ان "السباق، الذي سيشهد مشاركة 500 متسابق من بينهم حوالي 50 اجنبيا من فرنسا والجزائر تحديدا، يمتد على مسافة 10 كلم بين العدو وتجاوز 20 من الحواجز بمختلف انواعها تم تركيزها بملعب الصولجان بالحمامات الذي اضحى جاهزا لاحتضان هذه التظاهرة التي تجمع على حد تعبيره بين الجانب الرياضي والسياحي خصوصا في ظل ما تعرفه من رواج في عدد من بلدان العالم وبالتالي فان تنظيمها في تونس سيجعل من بلدنا نقطة جذب وترويج لهواة مثل هذا النوع من الرياضات وما سيتبعه ذلك من حركية سياحية ذات جدوى عالية".وتابع ذات المصدر ان "تنظيم هذه التظاهرة يتنزل في اطار دفع السياحة الرياضية في تونس التي تعاني من نقائص عديدة وتحتاج الى مضاعفة الاهتمام من خلال برمجة هذا النوع الجديد من السباقات لذلك حرصنا على تنظيمه في 3 محطات اخرى خلال سنة 2019 ومن المتوقع ان تحتضن مدينة طبرقة المرحلة الثانية على ان تقام المسابقة في نهاية المطاف في شكل بطولة بمشاركة افضل العناصر".وختم ان "كل الامور التنظيمية جاهزة حتى تحتضن مدينة الحمامات هذا السباق في احسن الظروف من خلال توزيع الصدريات وتحديد مواقيت الانطلاق كما رصدت لجنة التنظيم مجموعة من الجوائز للفائزين سواء في مسابقة الفردي او الفرق".