Radio Babnet Tunisie On Air: live stream   

مدينة الحمامات تحتضن الاحد القادم النسخة الاولى لسباق التحدي و الحواجز

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
وات - تعيش مدينة الحمامات يوم الاحد القادم على وقع الدورة الاولى لسباق التحدي والحواجز بمشاركة 500 متسابق في تظاهرة تهدف الى تنويع مجالات السياحة الرياضية بما ان هذه النسخة ستتبعها 3 طبعات متتالية في عدد من المدن السياحية التونسية الاخرى.

وافاد مهدي ثامر مسؤول لجنة تنظيم سباق التحدي والحواجز "وات" ان "الاعداد لهذا السباق على المستوى التنظيمي واللوجستي والفني استغرق 3 سنوات لاسيما في المسالة المتعلقة بتكوين الحكام المختصين لمراقبة حسن سير هذه التظاهرة باستقدام عدد من الفنيين من ايطاليا".


واضاف ان "السباق، الذي سيشهد مشاركة 500 متسابق من بينهم حوالي 50 اجنبيا من فرنسا والجزائر تحديدا، يمتد على مسافة 10 كلم بين العدو وتجاوز 20 من الحواجز بمختلف انواعها تم تركيزها بملعب الصولجان بالحمامات الذي اضحى جاهزا لاحتضان هذه التظاهرة التي تجمع على حد تعبيره بين الجانب الرياضي والسياحي خصوصا في ظل ما تعرفه من رواج في عدد من بلدان العالم وبالتالي فان تنظيمها في تونس سيجعل من بلدنا نقطة جذب وترويج لهواة مثل هذا النوع من الرياضات وما سيتبعه ذلك من حركية سياحية ذات جدوى عالية".
وتابع ذات المصدر ان "تنظيم هذه التظاهرة يتنزل في اطار دفع السياحة الرياضية في تونس التي تعاني من نقائص عديدة وتحتاج الى مضاعفة الاهتمام من خلال برمجة هذا النوع الجديد من السباقات لذلك حرصنا على تنظيمه في 3 محطات اخرى خلال سنة 2019 ومن المتوقع ان تحتضن مدينة طبرقة المرحلة الثانية على ان تقام المسابقة في نهاية المطاف في شكل بطولة بمشاركة افضل العناصر".
وختم ان "كل الامور التنظيمية جاهزة حتى تحتضن مدينة الحمامات هذا السباق في احسن الظروف من خلال توزيع الصدريات وتحديد مواقيت الانطلاق كما رصدت لجنة التنظيم مجموعة من الجوائز للفائزين سواء في مسابقة الفردي او الفرق".

  
  
     
  
cadre-9d5da7ee276b8349c1ca92774561cbd7-2019-04-24 20:01:39






0 de 0 commentaires pour l'article 181119



En continu

الأربعاء 24 أفريل 2019 | 18 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 19:03 16:01 12:24 05:33 03:58
18°
 17° % 72 :الرطــوبة
تونــس 14°
1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
17°-1426°-1523°-1420°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    13180,5

  • (23 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,38651 DT        1$ =2,99892 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 avril)   561,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556136120|181119 259|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires