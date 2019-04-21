بن عروس: حوالي 1100 تلقيح ضد الحصبة في اليوم الأول من الحملة الوطنية بالجهة

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- أسفرت الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض الحصبة الموجهة لفائدة الرضع بولاية بن عروس في يومها الأول اليوم الأحد عن تلقيح قرابة 1100 رضيع وذلك بكافة مراكز الصحة الأساسية بالجهة .ووفق ما أفادت به كاهية مديرة الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس ، حياة الفرجاني مراسل "وات" بالجهة فقد تم تسخير أكثر من 100 إطار بين أعوان وإطارات شبه طبية وطبية لتأمين الحملة التي انطلقت صباح اليوم واستمرت إلى حدود الساعة الواحدة زوالا .واعتبرت حياة الفرجاني إن الإقبال لم يكن على النحو المطلوب او على النحو المتوقع مرجعة ذلك الى عدم علم طيف واسع من المواطنين بالحملة وعدم وصول المعلومة كما ينبغي من قبل الجهات التي تم تكليفها بالتواصل مع المواطنين رغم المراسلات التي تم ارسالها الى ممثلي السلط المحلية بكل المناطق.وتتواصل الحملة على مدى الأسبوعين القادمين بنفس النسق في كافة مراكز الصحة الأساسية ومراكز رغاية الام والطفل والمستشفيات .وكانت وزارة الصحة قررت تعميم حملة وطنية للتاقيح ضد مرض الحصبة بكافة الجهات وتشمل جميع الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 اشهر مبينة في بلاغ لها الأربعاء 10 افريل المنقضي ان الحملة تهدف الى الحد من انتشار العدوى .كما تقرر مواصلة التلقيح ضد الحصبة طبقا للروزنامة الوطنية، وتلقيح الأشخاص المحيطين بالمصابين بالحصبة، وإتّخاذ التدابير العلاجية والوقائية الملائمة للحالات الخاصة .وشدّدت الوزارة على ضرورة انخراط الأولياء في هذه الحملة من أجل إنجاحها والإسراع باستكمال التلاقيح اللازمة بالنسبة للمتأخرين وكذلك على ضرورة احترام روزنامة التلاقيح حيث يعتبر التلقيح أنجع وسيلة للوقاية والحد من انتشار مثل هذه الأمراض.وذكرت الوزارة أنّ مرض الحصبة قد تواصل انتشاره بصفة وبائية في بعض الولايات حيث بلغ عدد الاصابات 1596 حالة من بينها 28 حالة وفاة إلى تاريخ 10 أفريل 2019 أغلبها لدى رضع دون سن التلقيح.وكانت الوزارة، منذ تسجيل الحالات الأولى للحصبة قد اتخذت وفق نص البلاغ عديد الإجراءات من بينها تلقيح كل الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 06 و11 شهرا بولايات صفاقس والقصرين والقيروان.