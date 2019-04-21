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مهدي جمعة من سوسة يعلن ترشح حزبه للانتخابات التشريعية في كل الدوائر

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - أعلن مهدي جمعة الرئيس المؤسس لحزب البديل التونسي ورئيس الحكومة الاسبق خلال اجتماع شعبي بقصر المعارض بسوسة اليوم عن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة في كل الدوائر الانتخابية بقائمات تعطي الاولوية لكفاءات الحزب في كل الولايات مع مواصلة الانفتاح على التحالفات الانتخابية الممكنة والتي تقاسم البديل ذات المشروع والبرامج.

واكد جمعة في هذا الإطار عدم وجود اية مشاورات جدية في الفترة الاخيرة مع اي طرف سياسي مشيرا الى ان نداء تونس منشغلا بأزمة شقوقه وبحسم شرعيته الداخلية، اما حزب تحيا تونس او حزب الحكومة فما يزال في مرحلة التشكل ويحتاج الى تقديم ضمانات عن عدم توظيفه لأجهزة الدولة في حملته الانتخابية وفصله بين الحزب وادارة الجهاز التنفيذي.


اما بقية الاحزاب الوسطية الاجتماعية فقد وجهنا لها نداء الفرصة الاخيرة للتجميع والتشكل في تحالف انتخابي واسع من منطلق حرصنا على تشكيل اغلبية برلمانية تكون بديلا عن منظومة الفشل الحالية وتحد من تشكل مشهد برلماني أكثر تشذرما يصعب ضمان سندا سياسيا واسعا تحتاجه الحكومة القادمة لإعادة البناء والاصلاح.

ولدى تناوله للوضع العام بالبلاد اعتبر جمعة ان نتاج فشل سياستهم انعكس اليوم على قفة التونسي وعلى كل المؤشرات الاقتصادية الكارثية وعلى توازنات المالية العمومية وأدى الى تراجع دور الدولة الاجتماعي الخدماتي منددا بالارتفاع غير المسبوق للأسعار وبعودة قمع التحركات الاجتماعية وسياسة تشويه وانتقاد المعارضة والتضييق عليها.

واكد جمعة ان تبجح الحكومة بمقاومة الفساد كمنجز لا يعدو الا ان يكون شماعة للتغطية عن الفشل في معالجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن العجز في انجاز الاصلاحات الكبرى وتغيير واقع التونسيين، معتبرا ان منظومة الحكم الحالية فشلت حتى في استكمال المسار التأسيسي من خلال عدم تركيز المحكمة الدستورية وهيئة الاتصال السمعي البصري وغيرهما بالإضافة الى عدم تنزيل الدستور في عدد من القوانين والتشريعات ، داعيا الحكومة الى توفير المناخات الضرورية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية والى تحييد الادارة والاعلام واجهزة الدولة والقضاء وعدم التضييق على الخصوم السياسيين و التعاطي الاخلاقي معها اليوم و مع الرأي العام يستدعي ايضا توضيح علاقة رئيس الحكومة بحزب الدولة اليوم.

وتطرق جمعة الى الملامح الكبرى لرؤية الحزب وتوجهاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت حصيلة عمل خبراء الحزب وكفاءته ونتاج لقاءاته بالتونسيين والتونسيات في كل ربوع تونس، معتبرا ان هذه الرؤية تهدف الى استرجاع دور الدولة في منظومة الخدمات الثلاث التربية والصحة والنقل ومعالجة المقدرة الشرائية واستثمارها في البنية الاساسية وفي التحفيز على الاستثمار الخاص والاجنبي.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 180931

Citizenvoice  (Tunisia)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 15h 53m |           
- Vaclav Havel, prix Nobel de littérature, avait refusé de se présenter à un second mandat et quand un journaliste de TIME lui avait alors demandé ce qu'il ressentait en prenant cette décision, il avait répondu : "politics is the kind of beast which once it seases you does never let go" pour dire le degré de conscience qu'il fallait avoir pour ne pas succomber aux sirènes de la politique. M Jomaa ci-dessus a à peine gouté à une pincette de la
politique et est devenue super accroc tout de suite. Le paysage politique de ce pays est sur-emplis de minables jusqu'à la nausée.

Lechef  ()  |Dimanche 21 Avril 2019 à 15h 43m |           
Pourriez-vous :
- Diminuer le taux d'inflation à des valeurs supportables ?
- Réduire le déficit de la balance commerciale ?
- Assurer un taux de croissance convenable qui avoisinerait les 5 % en première étape et après environ 9 années de la révolution ?
- Diminuer le taux de chômage ?
- Assurer un niveau de vie convenable à ces 12 millions de citoyens ?
-......
En Bref, quels sont vos programmes ? Vos projets pour les différentes structures et notamment l'enseignement - sous ses différents cycles - et la santé ?
- Pourriez-vous assurer des stocks convenables de médicaments dont leurs ruptures ne se sont fait sentir que durant ces 05 dernières années ?



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