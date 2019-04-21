مهدي جمعة من سوسة يعلن ترشح حزبه للانتخابات التشريعية في كل الدوائر

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - أعلن مهدي جمعة الرئيس المؤسس لحزب البديل التونسي ورئيس الحكومة الاسبق خلال اجتماع شعبي بقصر المعارض بسوسة اليوم عن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة في كل الدوائر الانتخابية بقائمات تعطي الاولوية لكفاءات الحزب في كل الولايات مع مواصلة الانفتاح على التحالفات الانتخابية الممكنة والتي تقاسم البديل ذات المشروع والبرامج.
واكد جمعة في هذا الإطار عدم وجود اية مشاورات جدية في الفترة الاخيرة مع اي طرف سياسي مشيرا الى ان نداء تونس منشغلا بأزمة شقوقه وبحسم شرعيته الداخلية، اما حزب تحيا تونس او حزب الحكومة فما يزال في مرحلة التشكل ويحتاج الى تقديم ضمانات عن عدم توظيفه لأجهزة الدولة في حملته الانتخابية وفصله بين الحزب وادارة الجهاز التنفيذي.
اما بقية الاحزاب الوسطية الاجتماعية فقد وجهنا لها نداء الفرصة الاخيرة للتجميع والتشكل في تحالف انتخابي واسع من منطلق حرصنا على تشكيل اغلبية برلمانية تكون بديلا عن منظومة الفشل الحالية وتحد من تشكل مشهد برلماني أكثر تشذرما يصعب ضمان سندا سياسيا واسعا تحتاجه الحكومة القادمة لإعادة البناء والاصلاح.
ولدى تناوله للوضع العام بالبلاد اعتبر جمعة ان نتاج فشل سياستهم انعكس اليوم على قفة التونسي وعلى كل المؤشرات الاقتصادية الكارثية وعلى توازنات المالية العمومية وأدى الى تراجع دور الدولة الاجتماعي الخدماتي منددا بالارتفاع غير المسبوق للأسعار وبعودة قمع التحركات الاجتماعية وسياسة تشويه وانتقاد المعارضة والتضييق عليها.
واكد جمعة ان تبجح الحكومة بمقاومة الفساد كمنجز لا يعدو الا ان يكون شماعة للتغطية عن الفشل في معالجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن العجز في انجاز الاصلاحات الكبرى وتغيير واقع التونسيين، معتبرا ان منظومة الحكم الحالية فشلت حتى في استكمال المسار التأسيسي من خلال عدم تركيز المحكمة الدستورية وهيئة الاتصال السمعي البصري وغيرهما بالإضافة الى عدم تنزيل الدستور في عدد من القوانين والتشريعات ، داعيا الحكومة الى توفير المناخات الضرورية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية والى تحييد الادارة والاعلام واجهزة الدولة والقضاء وعدم التضييق على الخصوم السياسيين و التعاطي الاخلاقي معها اليوم و مع الرأي العام يستدعي ايضا توضيح علاقة رئيس الحكومة بحزب الدولة اليوم.
وتطرق جمعة الى الملامح الكبرى لرؤية الحزب وتوجهاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت حصيلة عمل خبراء الحزب وكفاءته ونتاج لقاءاته بالتونسيين والتونسيات في كل ربوع تونس، معتبرا ان هذه الرؤية تهدف الى استرجاع دور الدولة في منظومة الخدمات الثلاث التربية والصحة والنقل ومعالجة المقدرة الشرائية واستثمارها في البنية الاساسية وفي التحفيز على الاستثمار الخاص والاجنبي.
واكد جمعة في هذا الإطار عدم وجود اية مشاورات جدية في الفترة الاخيرة مع اي طرف سياسي مشيرا الى ان نداء تونس منشغلا بأزمة شقوقه وبحسم شرعيته الداخلية، اما حزب تحيا تونس او حزب الحكومة فما يزال في مرحلة التشكل ويحتاج الى تقديم ضمانات عن عدم توظيفه لأجهزة الدولة في حملته الانتخابية وفصله بين الحزب وادارة الجهاز التنفيذي.
اما بقية الاحزاب الوسطية الاجتماعية فقد وجهنا لها نداء الفرصة الاخيرة للتجميع والتشكل في تحالف انتخابي واسع من منطلق حرصنا على تشكيل اغلبية برلمانية تكون بديلا عن منظومة الفشل الحالية وتحد من تشكل مشهد برلماني أكثر تشذرما يصعب ضمان سندا سياسيا واسعا تحتاجه الحكومة القادمة لإعادة البناء والاصلاح.
ولدى تناوله للوضع العام بالبلاد اعتبر جمعة ان نتاج فشل سياستهم انعكس اليوم على قفة التونسي وعلى كل المؤشرات الاقتصادية الكارثية وعلى توازنات المالية العمومية وأدى الى تراجع دور الدولة الاجتماعي الخدماتي منددا بالارتفاع غير المسبوق للأسعار وبعودة قمع التحركات الاجتماعية وسياسة تشويه وانتقاد المعارضة والتضييق عليها.
واكد جمعة ان تبجح الحكومة بمقاومة الفساد كمنجز لا يعدو الا ان يكون شماعة للتغطية عن الفشل في معالجه الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن العجز في انجاز الاصلاحات الكبرى وتغيير واقع التونسيين، معتبرا ان منظومة الحكم الحالية فشلت حتى في استكمال المسار التأسيسي من خلال عدم تركيز المحكمة الدستورية وهيئة الاتصال السمعي البصري وغيرهما بالإضافة الى عدم تنزيل الدستور في عدد من القوانين والتشريعات ، داعيا الحكومة الى توفير المناخات الضرورية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية والى تحييد الادارة والاعلام واجهزة الدولة والقضاء وعدم التضييق على الخصوم السياسيين و التعاطي الاخلاقي معها اليوم و مع الرأي العام يستدعي ايضا توضيح علاقة رئيس الحكومة بحزب الدولة اليوم.
وتطرق جمعة الى الملامح الكبرى لرؤية الحزب وتوجهاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت حصيلة عمل خبراء الحزب وكفاءته ونتاج لقاءاته بالتونسيين والتونسيات في كل ربوع تونس، معتبرا ان هذه الرؤية تهدف الى استرجاع دور الدولة في منظومة الخدمات الثلاث التربية والصحة والنقل ومعالجة المقدرة الشرائية واستثمارها في البنية الاساسية وفي التحفيز على الاستثمار الخاص والاجنبي.
2 de 2 commentaires pour l'article 180931
En continu
- Hier 21:14 ليبيا: مقتل 9 من قوات حفتر في معارك طرابلس
- Hier 17:50 Maroc: Démission collective de 305 médecins
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:26
|19:01
|16:01
|12:25
|05:37
|04:03
|
18°
|18°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|18°-14
|30°-14
|28°-15
|26°-15
|22°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 708) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 50 452) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 980) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 390) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 700) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 507) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 884) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 43 307) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 097) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 40 995) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 324) عبير موسى امام القضاء
( 37 489) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 385) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 874) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 832) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 854) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 055) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 767) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 735) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 288) بتحريض من رضا بالحاج: سليم الرياحي
Par:karimyousef (France )
Sur: هجمات سريلانكا.. التحقق من جنسيات 11 قتيلا أجنبيا