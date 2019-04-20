حركة جزئيّة في سلك الولاّة : علي سعيد واليا على بن عروس وعبد الرزاق دخيل واليا على سليانة

Samedi 20 Avril 2019
وات - أعلنت وزارة الدّاخليّة، في بلاغ لها مساء السبت، أنّ رئيس الحكومة قرّر إجراء حركة جزئيّة في سلك الولاّة، تمّ بمقتضاها نقل علي سعيد والي سليانة بمثل خطّته إلى ولاية بن عروس وتعيين عبد الرّزاق دخيل واليا على سليانة.
وأوضح البلاغ أنّ عبد اللّطيف الميساوي والي بن عروس السّابق استكمل كقاض فترة إلحاقه القانونيّة بوزارة الدّاخليّة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.
وأوضح البلاغ أنّ عبد اللّطيف الميساوي والي بن عروس السّابق استكمل كقاض فترة إلحاقه القانونيّة بوزارة الدّاخليّة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.
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Par:MedTunisie ( )
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