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الغارديان : تونس رفضت مدّ الأمم المتحدة ببيانات الشحن المتعلقة بزيارة أمير الحرب ''حفتر'' نهاية 2017

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
باب نات - طارق عمراني نشر موقع يومية الغارديان البريطانية مقالا تحت عنوان
Tunisia holds UN Libya arms trafficking expert in jail

تحدث عن ملابسات إيقاف تونس للخبير الاممي منصف قرطاس ،منذ حوالي شهر.
و أشار المقال إلى قرطاس هو خبير عينته الأمم المتحدة للبحث في إنتهاكات حظر الأسلحة على ليبيا ،وهو مواطن تونسي ألماني .


و أضافت الغارديان إلى أنه و بحسب تقارير للأمم المتحدة تنشر سنويا فقد تم تسجيل إنتهاكات واسعة النطاق لهذا الحظر لا سيما من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ،التي تقوم بتزويد قوات خليفة حفتر بالأسلحة ،حيث تشن هذه المليشيات حاليا حربا على العاصمة الليبية طرابلس بصواريخ "غراد" و الطائرات إضافة إلى القوات البرية .



و قد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء إيقاف المنصف قرطاس و طالبت تونس بتقديم أكثر الإيضاحات عن ملابسات هذه العملية حيث إتهمه الجانب التونسي بالتجسس دون تقديم أدلة دامغة وهو ما يعزز فرضية إيقافه إستباقيا خوفا من نشر معلومات لا تريد الحكومة التونسية نشرها.

و أردف المقال بأنه و بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة حول حظر تصدير الأسلحة و النفط ،فإن الحكومة التونسية رفضت طلبا أمميا لإعطاء تفاصيل عن بيانات الشحن الخاصة بزيارة أمير الحرب خليفة حفتر أواخر سنة 2017، وإجمالا فإنه لم يثبت على تونس إنتهاك الحظر على الأسلحة حيث أن موقفها الرسمي يدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس .

ونقل المقال تصريح أنطونيو غوتيريس المتحدث باسم ، الأمين العام للأمم المتحدة ، الأسبوع الماضي: "إن اعتقال واحتجاز السلطات التونسية لمنصف قرطاس ... أثناء قيامه بواجباته الرسمية أمر يثير قلقًا بالغًا".

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 180872

Bensa94  (France)  |Samedi 20 Avril 2019 à 14h 43m |           
Le général hafter mène une guerre contre les milices des frères musulmans soutenu par la Turquie et le quatar.
il contrôle plus de 80% de la Lydie

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 20 Avril 2019 à 12h 28m |           
Tout d'Abord un Tunisien possedant une double nationalitée etrangere est concidéré dans son pays la Tunisie uniquement comme Tunisien il lui est donc interdit de faire valoir d'autre Nationalité ici chez nous
En suite Khalifa Haftar reçoit les Armes et de l'aide de bombardement aérien du des Emirats de l’Arabie Saoudite et de sisi du coté de l’Égypte.
Il est idiot de penser qu'il peut recevoir de l'aide du coté de la frontière Tunisienne



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