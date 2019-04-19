جمعية تونسيات تشدد على ضرورة ادراج النوع الإجتماعي في مسار العدالة الانتقالية

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- شددت نائبة رئيسة "جمعية تونسيات" هند البوزيري اليوم الجمعة على ضرورة ادراج النوع الاجتماعي في مسار العدالة الانتقالية بالخصوص من خلال تنقيح الفصل الثالث من قانون القضاء على العنف ضد المرأة بتعريف العنف السياسي ليشمل العنف المؤسساتي على غرار ممارسات اجهزة الدولة ضد النساء والعنف القانوني الذي يمارس عليهن عبر منظومة من القوانين والتشريعات والسياسات.ودعت هند البوزيري خلال المائدة الحوارية التي نظمتها الجمعية اليوم حول "العدالة الانتقالية وحقوق النساء/ قراءة في التقريرالختامي لهيئة الحقية والكرامة " في هذا السياق كل من وزارة الداخلية والعدل الى رسكلة الاطارات الأمنية وتكوينهم في مقاربة النوع الاجتماعي والعنف السياسي لضمان عدم العود والاطارات العاملة بالسجون والاصلاح لضمان اصلاح المنظومة السجنية.وحثت كل من وزارة التربية والتعليم العالي والصحة على ادراج مناهضة العنف ضد المرأة والعنف السياسي ضمن البرامج والانشطة داخل المؤسسات والنوادي التربوية والى تمكين النساء ضحايا الانتهاكات من العلاج المجاني وتحيين الملفات الصحية والدراسات الميدانية لادماج العنف السياسي ضمن العنف المسلط على المرأة وانخراط هياكلها على غرار مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومراكز الصحة الأساسية في التعهد بالنساء المعنفات ضحايا النظام الاستبدادي.كما دعت كل من وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الى تمكين المرأة من الحصول على قرض ومنح عبر التمييز الايجابي لضحايا الاستبداد وادماج العنف السياسي بأنواعه في المراصد التي أقرها قانون العنف ضد المرأة وانخراط هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية في التعهد بالنساء المعنفات ضحايا النظام الدكتاتوري وتحيين الاستمارات والدراسات الميدانية لادماج العنف السياسي ضمن العنف المسلط ضد المراة فضلا عن منح دفترعلاج مجاني للضحايا من النساء والاطفال.من جهتها دعت مديرة برنامج العدالة بين الجنسيين بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية "كيلي مودل" الحكومة التونسية الى تنظيم حوار وطني مع النساء اللاتي تعرضن الى الانتهاك زمن الدكتاتورية لوضع جدول أولويات أنواع جبر الضرر وذلك بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني المعني بالمسألة.ولفتت الى أن الهدف من وضع جدول الأولويات هو ترتيب الحالات العاجلة والمستعجلة لأشكال الضرر التي تتطلب جبرا بشكل سريع من قبل صندوق الكرامة مشددة في هذا الصدد على أن الواقع الاقتصادي اليوم لتونس لا يساعد بالمرة على جبر ضرر جميع النساء اللاتي تعرضن للانتهاك في ذات الوقت.