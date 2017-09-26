تواصل احتجاجات عدد من متساكني حي ''الزهور'' في القصرين المدينة للمطالبة بالتدخل العاجل لإصلاح قنوات التطهير

وأكد المحتجون انهم قدّموا عدة مطالب إلى السلط الجهوية والى المدير الجهوي لديوان التطهير بالولاية غير أنه لم تتم الاستجابة إليها مما اضطرهم إلى تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية بمفترق الطريق المحاذية لوادي "عمار الطويل "، عمدوا خلالها إلى إشعال العجلات المطاطية وغلق هذا المفترق للفت نظر الأطراف ذات الصلة لمطالبهم الجدّ ملحة وفق تقديرهم.
وأضافوا أن "تحركاتهم الاحتجاجية ستتواصل وسيتم التصعيد فيها في حال لم يتم التدخل العاجل لإصلاح قنوات التطهير المكسورة وحمايتهم من الكارثة البيئية التي حلّت بهم".
وردّا على ذلك أوضح عشية اليوم الثلاثاء المدير الجهوي لديوان التطهير بالقصرين الناجي بدري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ، أن "تكسّر قنوات التطهير المذكورة المارة عبر وادي "عمار الطويل "جاءت نتيجة تخلص متساكني المناطق المحاذية له من المواد الصلبة والأوساخ والفضلات المنزلية في هذه القنوات إلى جانب تصريف مياه الأمطار في ظل غياب قنوات تصريف مياه أمطار بالجهة ممّا أدى إلى انسدادها وتكسّر عدد منها" .
وأكد المصدر ذاته أنه تم إرسال فريق الأسبوع المنقضي لاصلاحها غير انه تم الإعتداء عليه بالعنف المادي الشديد مع تهشيم شاحنة ثقيلة وإتلاف بعض معدات الديوان حسب قوله، مبرزا أنه سيتمّ في غضون الأيام القليلة المقبلة التدخل واصلاح القنوات بعد قدوم تعزيز من ولاية القيروان وتعافي الأعوان المختصين الذين تم الإعتداء عليهم أثناء أدائهم لواجبهم.
واضاف أنه وقعت في إطار تدخل عاجل ، برمجة صيانة عدد من قنوات التطهير التي تمر عبر وادي "عمار الطويل " بحي "الزهور" (على حوالي 20 مترا ) والتي كثيرا ما تتعرض إلى الانسداد وذلك بكلفة تقدر ب50 الف دينار ، مبرزا أنها حاليا في مرحلة القيام باستشارة في الغرض وسيتم قريبا تسليمها إلى مقاول لرفع الخلل الموجود بها.
ولفت المدير الجهوي لديوان التطهير بالمناسبة إلى أن " كافة قنوات التطهير بمدينتي القصرين وسبيطلة المصنوعة من الأسمنت المسلح والمواد الإسمنتية ستشهد أشغال تهيئة وصيانة وذلك في إطار مشروع مموّل من طرف الدولة اليابانية بكلفة تقدّر ب19 مليون دينار ، مبينا في نفس الإطار ان هذا المشروع يمتد على 5 سنوات وسيتم الانطلاق في دراساته سنة 2018 وتنفيذه سنة 2019" .
وأكد أن 80 بالمائة من مشاكل التطهير بمدينتي القصرين وسبيطلة ستحل بعد تنفيذ عمليات الصيانة المذكورة وان 20 بالمائة من هذه المشاكل هي بيد المواطنيين وهي مرتبطة بعدم القائهم للفضلات والمواد الصلبة وبعد تصريفهم لمياه الامطار داخل قنوات التطهير، حسب قوله .
Publié le:2017-09-26 23:09:00
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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