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Politique|

فشل الجلسة العامة للبرلمان في إنتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في دورة ثانية

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - فشلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة عشية اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بباردو، في اختيار رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دورة ثانية، لعدم حصول أي من المترشحين الإثنين على أغلبية الأصوات المطلوبة (109 أصوات)، حيث تحصل نبيل بفون على 73 صوتا وأنيس الجربوعي على 68 صوتا.

وقام 149 نائبا بالتصويت خلال الجلسة العامة، وتم تسجيل 6 ورقات بيضاء وورقتان ملغاتان.


وقرر محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، رفع الجلسة في انتظار اجتماع مكتب المجلس، وتحديد موعد جديد لإنتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، بعد عدم التوصل إلى ذلك خلال هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحري، في تصريح صحفي عقب رفع الجلسة العامة، أنه تم الاتفاق على فتح باب الترشح من جديد لخطة رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خلال الدورة البرلمانية العادية القادمة، بسبب عدم التوصل إلى ذلك في هذه الدورة.

يشار إلى أن الكتل البرلمانية، تمسكت خلال اجتماع لرؤسائها انعقد اليوم الثلاثاء، قبيل إنطلاق الجلسة العامة المخصصة لإنتخاب رئيس لهيئة الإنتخابات، بوجهات نظرها بخصوص المترشحين الإثنين لهذه الخطة أنيس الجربوعي ونبيل بفون، دون التوصل الى توافق حول أحدهما.

وكان رئيس مجلس النواب، قرر مساء أمس عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس لهيئة الانتخابات في دورة ثانية، من بين المترشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات (الجربوعي 78 صوتا وبفون 76 صوتا)، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة.

Publié le:2017-09-26 20:26:01

  
  
  
  
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