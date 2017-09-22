جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية

نقلت عددا من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة، جملة من الأخبار والمتفرقات على الصعيدين الوطني والعالمي، من ذلك التأكيد على تواصل تعرض المبلغين عن الفساد إلى التنكيل وورود أنباء عن إقالة المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول والكشف عن عزوف أكثر من 70 بالمائة عن المشاركة في الإنتخابات البلدية، بالإضافة الى إطلاق حافلات وردية خاصة بالنساء في تركيا وإعلان "نيبال" عن إرسال بعثة لقياس ارتفاع قمة "إيفرست" لحسم الجدل بشأنه.
فقد أورد موقع "موزاييك آف آم"، تأكيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح للإذاعة، تواصل تعرض عدد من المبلغين عن الفساد، وخصوصا بالإدارات العمومية، إلى التنكيل بأماكن عملهم وذلك رغم صدور قانون الإبلاغ عن الفساد والمبلغين عنه، مشيرا الى أن اللجنة الوطنية لحماية المبلغين ستجتمع اليوم لأول مرة.
ونقل موقع إذاعة "الجوهرة آف آم"، عن وزير النقل رضوان عيارة، اليوم الجمعة، توضيحه بخصوص الإطار العام للاتفاقية التي أمضتها الوزارة مع الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والذي يتماشى مع أهداف جمعية عريقة تعنى بالسلامة المرورية والمتمثل أساسا في ترسيخ ثقافة المواطنة السلامة المروية لدى الناشئة، مبيّنا أن مؤسسة النقل ستضع حافلة على ذمة الجمعية مجهزة بكافة المعدات والوسائل لهذا الغرض.
وفي حديثه عن الإخلالات التي شابت بعض الصفقات العمومية، أفاد عيارة بأنه لا توجد إلى حد الآن شبهة فساد بإعتبار أن التحقيق الذي تجريه لجنة مختصة في هذا الشأن لم يكتمل بعد، موضحا أنه في حال ثبوت ذلك فإن القضاء سيكون الفيصل، وفق تعبيره.
وأشار، في السياق ذاته، إلى وجود صفقة جديدة لجلب حافلات من فرنسا لتعزيز الأسطول، لافتا الى تعطل انهاء المعاملات بسبب بعض التعقيدات وأن الحسم سيتم فيه قريبا.
وألقى موقع قناة "نسمة" الضوء، على الحوار الذي خصت به وزير الصحة السابقة جريدة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الجمعة، والذي اعتبرت من خلاله أن التحوير الوزاري لا علاقة له بآدائها بل كان خيارا من رئيس الحكومة وفق ما يمنحه الدستور من صلاحيات واستقلالية وحرية في الغرض، ملاحظة أن خروجها من وزارة الصحة أضعف حضور المرأة في السلطة وهو أمر سلبي يجب تداركه مستقبلا ليس على مستوى الحكومة وإنما في كل المجالات.
وكشفت مرعي، حسب نفس المصدر، عن وجود احترازات على النظام السياسي الحالي القائم عل المحاصصة وعلى المقايضة الحزبية والذي يعد، وفق تقديرها، السبب الرئيسي في عدم الاستقرار، آخرها التحوير الوزاري الأخير الذي شملها، مشددة على أن النظام الحالي أضعف السلطة التنفيذية بسبب محاولة البرلمان فرض هيمنته عليها وتعطيل الحكومة وإرباك وعرقلة عمل الوزراء استناد إلى المصالح الشخصية الضيقة وليس إلي مصلحة الوطن.
ودعت في هذا الاطار إلى تغير النظام الحالي مما من شأنه تركيز الاستقرار السياسي في البلاد.
وتحدث موقع "شمس آف آم"، عن الزيارة الفجئية التي أداها وزير الصحة سليم شاكر، مساء أمس الخميس، الى مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة ومستشفى الأطفال بباب سعدون ومركز المساعدة الطبية الاستعجالية بتونس، والتي تم على اثرها عقد إجتماعات عاجلة في الوزارة، كما تقرر إقالة المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول.
وأشار الموقع الى أن هذه الاقالة تأتي على خلفية حادثة مرأة كانت فد خضعت لعملية زرع كلية بالمستشفى المذكور ولم تتماثل للشفاء حتى بعد 3 أشهر، موضحا أن الكلية التي تم زرعها خرجت من مكانها بسبب عطسة.
من جهته، كشف مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء حسن الزرقوني، خلال استضافته اليوم الجمعة، في برنامج على إذاعة "اكسبراس آف آم"، أن نسبة العزوف في المشاركة في الإنتخابات البلدية بلغت أكثر من 70 بالمائة، مبينا وجود نسبة عزوف كبيرة في المشاركة في الإنتخابات بمجملها .
وأضاف الزرقوني، أنه من بين 9678 مستجوب هناك نسبة عزوف في المشاركة في الإنتخابات البلدية بنسبة 70.3 بالمائة في حين بلغت في الانتخابات التشريعية 57.1 بالمائة والرئاسية بنسبة 44.3 بالمائة.
أما بخصوص نوايا التصويت في الإنتخابات التشريعية، فقد أفاد بأن حركة نداء تونس إحتلت المرتبة الأولى بمليون و300 ألف صوت، في حين احتلت حركة النهضة المرتبة الثانية بـ980 ألف صوت، تليها الجبهة الشعبية بـ250 ألف صوت .
وبخصوص مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها بين تونس والمملكة المتحدة والتي تضبط برنامج تعاون يمتد على مدى ثلاث سنوات بين الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قال رئيس الهيئة كمال العيادي، في مداخلة له على موجات الإذاعة ذاتها، ان حجم تمويل هذا البرنامج يقدر بـ15 مليون دينار.
وأبرز العيادي، شروع الهيئة في تنفيذ هذا البرنامج، والذي يهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال المتابعة إلى جانب تنمية قدرات المراقبين والمتفقدين في مجالات الرقابة والتفقد والتقييم وتطوير آليات العمل الرقابي، كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والمتصرفين العموميين، لافتا الى أن هذه المذكرة تكمل الجزء الذي بدأت فيه الحكومة، باعتبار ان الحرب على الفساد ليست فقط القبض على الفاسدين وانما وضع الآليات الضرورية للتوقي منه.
وفي موضوع آخر، أورد موقع الاذاعة ذاته، تأكيد النائبة عن حركة نداء تونس وفاء مخلوف، نية ترشحها لرئاسة الحزب في صورة انعقاد المؤتمر، وذلك على اثر دعوة مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي الى عقد المؤتمر الانتخابي الاول لنداء تونس، على أن يكون قبل الانتخابات البلدية.
وفي أخبار متفرقة، نشر موقع "الشارع المغاربي"، خبرا مفاده تدشين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأيام الماضية، مشروعا لحافلات وردية بمحافظة "ملطية" بتركيا، يسمح للنساء فقط باستغلالها، كما تتولى النساء مهمة قيادتها تفاديا لكل أنواع التحرش، وذلك استجابة لطلب مجموعة من الطالبات. وقد أثار هذا المشروع ردود أفعال مختلفة في تركيا حيث استحسنه البعض وخاصة السيدات فيما رأى فيه البعض الآخر "تمييزا عنصريا"، وذلك حسب ما جاء على الموقع.
أما موقع "رويترز"، فقد أعلن عن قرار "نيبال" إرسال بعثة لقياس ارتفاع قمة جبل "إيفرست"، وذلك لحسم جدل قائم بهذا الشأن ولاسيما بعد أن تحدثت تقديرات عن احتمال تناقص ارتفاعه في أعقاب هزة أرضية ضربت البلاد قبل عامين.
وأوضح في هذا السياق، بأن "نيبال"، التي تضم جبل إيفرست ونصف أعلى قمم العالم البالغ عددها 14، لم تقس القمة بنفسها بل كانت تعتمد على قياس هيئة المسح الهندية لها عام 1954 والذي بلغ 8848 مترا، بينما يعتمد المتسلقون الغربيون ارتفاع 8850 الذي حددته جمعية "ناشونال جيوجرافيك" عام 1999 ومتحف العلم في بوسطن في بحث استخدمت فيه تقنية تعتمد على الأقمار الصناعية لقياس ارتفاع أعلى قمة في العالم.
Publié le:2017-09-22 22:45:57
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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