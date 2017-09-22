فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقصرين تتمكن من حجز كمية هامة من الملابس الجاهزة والأدوات المدرسية المهربة
Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات -
تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقصرين صباح اليوم الجمعة، من ضبط شاحنة على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين معتمدية فريانة وولاية القصرين على متنها كمية هامة من الملابس الجاهزة والأدوات المدرسية المهربة، ويأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية بمختلف المناطق الحدودية بالقصرين، وفق ما أفاد به مصدر ديواني مراسلة (وات) بالجهة.
وأضاف ذات المصدر أن "قيمة المحجوز مع السيارة تقدر بحوالي 60 ألف دينار، وتم تحرير محضر جبائي في الغرض واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأن المتورطين في هذه العملية".
Publié le:2017-09-22 15:22:42
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Par:jamelel2002 (Tunisia )
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