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Sport

ماجدولين الشارني تتحادث مع وفد من الاتحاد الدولي للجيدو

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - تحادثت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة امس بمقر الوزارة مع وفد من الاتحاد الدولي للجيدو يضم بالخصوص مديرة المنافسات في الاتحاد الدولي للجيدو ليزا ألان ومدير التسويق والمنسق العام لحقوق البث التابع للاتحاد الدولي كلوديو شيميو.

وحضر المحادثة وفد عن الجامعة التونسية للجيدو يقوده رئيسها إسكندر حشيشة.


وتاتي زيارة وفد الاتحاد الدولي للجيدو الى تونس في اطار تفقد المرافق والمنشآت الرياضية التي ستحتضن دورات الجائزة الكبرى للجيدو تونس لسنوات 2018 و2019 و2020 المؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو2020 .

Publié le:2017-09-21 14:41:27

  
  
  
  
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