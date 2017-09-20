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أستاذة نائبة تحاول الانتحار بمقر مندوبية التربية بالقصرين

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - أقدمت اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017 أستاذة نائبة على محاولة الانتحار بمقر المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين عبر شرب مواد سامة، احتجاجا على عدم انتدابها للتدريس. وتم نقل الأستاذة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين أين تلقت العلاج.
وبحسب اذاعة موزاييك فقد تجاوزت الأستاذة مرحلة الخطر ووضعها الصحي مستقر.




Publié le:2017-09-20 18:54:33

  
  
  
  
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