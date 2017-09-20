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تونس تستضيف مؤتمرا دوليا حول البحوث الجامعية في مجال الجمارك من 26 الى 28 سبتمبر بالحمامات

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - تنظم تونس المؤتمر السنوي الثاني عشر لبرنامج الشراكة الجامعية في البحوث والتطوير حول المسائل الديوانية "بيكارد" بمدينة الحمامات من 26 إلى 28 سبتمبر 2017 بحضور اكثر من 200 مندوب رفيع المستوى من نحو 80 بلدا.
وتنظم المؤتمر، الذي سيفتتحه الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا، الديوانة التونسية بالإشتراك مع المنظمة العالمية للديوانة وبمساندة الصندوق الكوري للتعاون الجمركي، وفق بيانات منشورة على الموقع الالكتروني للديوانة التونسية.

ويعمل القائمون على "بيكارد" منذ إطلاقه سنة 2006 من قبل المنظمة العالمية للديوانة على تعزيز الكفاءة المهنية للديوانة وتوفير فرص التعاون بينها وبين شركائها الأكاديميين والجامعيين وكذلك بقية الأطراف الأخرى المعنية ببناء القدرات ذات الصلة بالديوانة.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر في تعزيز تبادلات رفيعة المستوى تهم المجال التثقيفي والمهني الجمركي، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل مع الجهات الفاعلة الحكومية والأكاديمية والتجارية من مختلف أنحاء العالم.
وسيبحث المشاركون بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المؤتمرعدة مسائل من بينها الكشف والتصدي لحركة الأموال غير المشروعة المرتبطة بممارسات الفوترة المغلوطة وتحليل البيانات وتنسيق إدارة الحدود وتسهيل التبادل التجاري والأمن والتعاون بين السلطات الجمركية والضريبية.

Publié le:2017-09-20 19:04:47

  
  
  
  
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