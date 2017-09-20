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تنظيم مسيرة للمعطلين عن العمل بسيدي بوزيد للمطالبة بالتشغيل والتنمية

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - شارك عدد من المعطلين عن العمل من أربعة اعتصامات بولاية سيدي بوزيد (الحراك النسائي بالرقاب والحسم بالرقاب وضاع العمر بسيدي علي بن عون وعلاش قصيتونا ببئر الحفي) اليوم الأربعاء، في مسيرة دعا اليها المكتب الجهوي للمعطلين عن العمل للمطالبة بالتشغيل والتنمية.

ورفعت خلال المسيرة، التي انطلقت من امام الاتحاد الجهوي للشغل وجابت الشارع الرئيسي في اتجاه مقر الولاية، العديد من الشعارات المنددة "بتعاطي السلط الجهوية والمركزية مع مطالب المعطلين عن العمل وتسويفها لاستحقاقات الولاية".
وبينت الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي للمعطلين عن العمل بسيدي بوزيد حياة عمامي في تصريح لمراسل (وات) ان هذه المسيرة "تأتي للمطالبة بتفعيل مختلف الاتفاقيات التي ابرمتها السلط الجهوية ووزارة التشغيل مع المعطلين عن العمل بالجهة وخاصة موضوع النيابات وانتداب مجموعة مكونة من 64 شخصا تم ابرام عقود معهم منذ 15 ماي 2017 ولم يباشروا بعد العمل، وأيضا للمطالبة بسد الشغورات بمختلف الإدارات الجهوية وتفعيل المشاريع المعطلة بالجهة".



Publié le:2017-09-20 11:02:26

  
  
  
  
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