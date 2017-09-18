القبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل لإحدى البواخر بميناء حلق الوادي بنية اجتياز الحدود خلسة

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه وبالتحرّي مع هؤلاء الأشخاص من طرف المركز البحري للحرس الوطني بحلق الوادي، اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون التسلل لإحدى البواخر التجاريّة الرّاسية بالميناء المذكور قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إحدى الدّول الأوروبيّة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للمركز المذكور باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها "دخول الميناء خلسة بنيّة إجتياز الحدود البحريّة".
Publié le:2017-09-18 10:59:22
Par:hindir ( ) Par Mobile
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