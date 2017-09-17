غدا الإثنين: حفتر في تونس

Dimanche 17 Septembre 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-09-17 13:30:27

- قالت مصادر صحفية ان المشير خليفة حفتر القائد سيزور تونس يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري ،في زيارة هي الاولى من نوعها لتونس منذ سنوات .وسيلتقي حفتر خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر الرئاسة بقرطاج.وأضافت المصادر أن برنامج حفتر ”لا يضم الا لقاء واحدا سيعقده مع رئيس الجمهورية ،وأنه يتم الترتيب له بتكتم شديد”.وكان وزير الخارجية خميس الجهيناوي قد أعلن عن هذه الزيارة قيل أشهر مشيرا إلى أن تونس تتعامل مع كل الاطراف الليبية وانها وجهت دعوة للمشير حفتر.ويجدر الذكر أن الباجي قائد السبسي أجرى مكالمة هاتفية مع حفتر في 18 جويلية الماضي حيث أكد الأخير دعمه للمبادرة الثلاثية وللمساعي المبذولة من أجل حل الأزمة الليبية مرحبا بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس.