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Politique

غدا الإثنين: حفتر في تونس

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - قالت مصادر صحفية ان المشير خليفة حفتر القائد سيزور تونس يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري ،في زيارة هي الاولى من نوعها لتونس منذ سنوات .

وسيلتقي حفتر خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر الرئاسة بقرطاج.


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وأضافت المصادر أن برنامج حفتر ”لا يضم الا لقاء واحدا سيعقده مع رئيس الجمهورية ،وأنه يتم الترتيب له بتكتم شديد”.

وكان وزير الخارجية خميس الجهيناوي قد أعلن عن هذه الزيارة قيل أشهر مشيرا إلى أن تونس تتعامل مع كل الاطراف الليبية وانها وجهت دعوة للمشير حفتر.

ويجدر الذكر أن الباجي قائد السبسي أجرى مكالمة هاتفية مع حفتر في 18 جويلية الماضي حيث أكد الأخير دعمه للمبادرة الثلاثية وللمساعي المبذولة من أجل حل الأزمة الليبية مرحبا بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس.

Publié le:2017-09-17 13:30:27

  
  
  
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 147822

Chebbonatome  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 15h 59m |           
المساواه في الميراث
حذف شرط الاسلام من عقد الزواج
دعوه حفتر إلى تونس
على البنك الدولي الآن ان ينقل مدخراته الى تونس بعد ان طبقنا كل إملاءاته

Chebbonatome  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 15h 53m |           
السلطة في تونس اتعس من حفتر و شرف لها عند اسيادها ان يزورها حفتر

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 15h 40m | Par           
قوات حفتر هي المسؤولة عن اختفاء سفيان ونذير... قوات حفتر مسؤولة عن جرائم حرب و قتل جماعي في ليبيا واحد قادته مطلوب من القضاء الدولي من اجل جرائم ضد الا نسانية

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 15h 23m | Par           
خليفة حفتر هو شخص جرامي بامتياز و لقد تسبب في فقدان عديد الشباب التونسي في الحرب الليبية في التشاد صحبة خليفة معيز من تطاوين وهو اليوم من سفاحي الامارات يجب القبض عليه يجب القبض عليه و محاكمته على جارائمه و احتجاز التونسيين في معسكران الدريب في عهد القدافي

Kamelwww  (France)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 14h 33m |           

حفتر في تونس ! إزاي ! ؟

ولما لا نتنياهو !

إن صدق الخبر، فاعلموا أن السبسي باع البلد لإمارات بني جهلان... ووجب إذا التحرك ضده في مظاهرات... وربما ثورات تعيد الأمور إلى نصابها، وإلا عدنا إلى المربع الأول كما في عهد المخلوع.


Elmejri  (Switzerland)  |Dimanche 17 Septembre 2017 à 13h 49m |           
أغلبية التحالفات مضرة في عالمنا العربي ....ولم تنجح بل مآسي وحروب وتشرد وأوبئة و هروب الى المجهول...

الى الأخوة الليبيين أبناء عمر المختار...حكومة وشعبا

>>>>> نصيحة أخوية من جيرانكم

.. استووا يرحمكم الله وتوافقوا

.. استووا يرحمكم الله وتضامنوا

فرصتكم الأخيرة لإنقاذ شعبكم من التشريــــــد و الهجرة الى المجهول والبؤس والفقر و الضياع

.... أخوكم الناتو والروس والطليان والغلمان ممولي خفترالخوان وغاسلي الأموال ومدمري الأوطان والمجتمعات و الإنسان

والحيوان وحارقي الأخضر واليابس لا يعرفون لا خفتر ولا عنتر بل الموت وبيع وتجارة السلاح

>>>>الناتو والروس سوف ينتنوا عيشيتكم >>>>

اذا لم تستووا فليرحمكم الله ولا لومة على أحد

>>>>الناتو والروس و سيسي القلبان وخفتر الطمعان سوف ينتنـــــوا عيشيتكم >>>>

.. استووا يرحمكم الله وتوافقوا

.. استووا يرحمكم الله وتضامنوا

نصيحة أخوية من جيرانكم

....... نصيحة أخوية من جيرانكم

شيء يبكي الحجر....

نكبة الشعوب العربيىة في حكامهم....حفظ الله الشعوب الغلبانة ورعاهم.... "

oops:_....:oops:_....:oops



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