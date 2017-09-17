نداء تونس: استقالة جماعية لأعضاء المكتب المحلي بالنفيضة

Dimanche 17 Septembre 2017



بــاب نــات - قرر أعضاء المكتب المحلي لحركة نداء تونس النفيضة وقواعد الحزب في أريافها، الإستقالة من مناصبهم والانضمام لحركة مشروع تونس.

وأكد محمّد اللطيّف الذّيب المنسق المحلي لمكتب نداء تونس بالنفيضة، في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، يوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي على خلفية تجاهل قيادات الحزب وعلى رأسهم النائبة عن جهة سوسة نوال طياش، ورئيس كتلة الحزب في البرلمان سفيان طوبال، لـ"نضالات" المكتب المحلي خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضة وتعيين منسّق جديد، هو عبد الحميد النفاتي .



وأضاف الذيب أن المكتب المحلي بالنفيضة الذي تفاجأ بهذا القرار اتصل بأعضاء المكتب الجهوي على غرار رضا شرف الدين وزهرة ادريس ونورة العامري والذين قدموا لهم تطمينات بشرعية مكتبهم، محذرا من تبعات هذا القرار على الحزب والجهة.







Publié le:2017-09-17 11:04:33

