Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Zai El Hawa  
Politique

وقفة احتجاجية في قبلي تنديدا بتمرير قانون المصالحة الادارية

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - نفذ ، اليوم السبت، عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي بعض الاحزاب بقبلي وقفة احتجاجية امام مقر الولاية رفعوا خلالها عديد الشعارات الرافضة لقانون المصالحة الادارية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وبالمناسبة، أوضح رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي، طاهر الطاهري، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان هذه الوقفة، التي تنتظم دعما لتحرك "مانيش مسامح"، تعبر عن رفض قانون المصالحة الذي يطعن في الظهر شعارات الثورة، مؤكدا ان العدالة الانتقالية يجب ان تبتدأ بالمكاشفة، فالمحاسبة، ثم جبر الضرر، وصولا الى المصالحة، وليس العكس الذي يرسخه هذا القانون الذي سيتنعم في ظله الفاسدون ومن استثروا على حساب الشعب، وفق تعبيره.
من جهته، أكد الناشط بالمجتمع المدني ،احمد دقاشي، لمراسل (وات) ان قانون المصالحة يعتبر جريمة في حق الشعب وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا من اجل ان تنعم تونس بالحرية والأمان، مشيرا الى ان تمرير قانون المصالحة يمثل التفافا على دستور البلاد ويعود بنا الى الوراء بعد ان اعتقد الجميع اننا قد حققنا خطوات فارقة نحو الامام، على حد تعبيره.

حمد/يسر

Publié le:2017-09-16 16:53:37

  
  
  
  
cadre-1e1dadaea65b3a07d6d9c963f88de99b-2017-09-16 16:53:37





1 de 1 commentaires pour l'article 147792

Elmejri  (Switzerland)  |Samedi 16 Septembre 2017 à 18h 42m | Par           
...لا بد من استفتاء شعبي على نظام حكم الأقاليم والامركزية في تسييرالجهات الداخلية المهمشة لأن الناس راهم فـــــدوووووووو من الديكور السياسي السلبي .... .👎🏿👎🏿 Un référendum facultatif est un mécanisme de la démocratie directe....... A la Retraite Obligatoire pour toute la vieille Colonie et son Entourage... 👎🏿🗣👎🏿🗣👎🏿🗣👎🏿🗣👎🏿🗣👎🏿🗣👎🏿🗣👎🏿



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147792 551|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires