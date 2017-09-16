وقفة احتجاجية في قبلي تنديدا بتمرير قانون المصالحة الادارية

Samedi 16 Septembre 2017



بــاب نــات - نفذ ، اليوم السبت، عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي بعض الاحزاب بقبلي وقفة احتجاجية امام مقر الولاية رفعوا خلالها عديد الشعارات الرافضة لقانون المصالحة الادارية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 14 سبتمبر الجاري.



وبالمناسبة، أوضح رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي، طاهر الطاهري، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان هذه الوقفة، التي تنتظم دعما لتحرك "مانيش مسامح"، تعبر عن رفض قانون المصالحة الذي يطعن في الظهر شعارات الثورة، مؤكدا ان العدالة الانتقالية يجب ان تبتدأ بالمكاشفة، فالمحاسبة، ثم جبر الضرر، وصولا الى المصالحة، وليس العكس الذي يرسخه هذا القانون الذي سيتنعم في ظله الفاسدون ومن استثروا على حساب الشعب، وفق تعبيره.

من جهته، أكد الناشط بالمجتمع المدني ،احمد دقاشي، لمراسل (وات) ان قانون المصالحة يعتبر جريمة في حق الشعب وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا من اجل ان تنعم تونس بالحرية والأمان، مشيرا الى ان تمرير قانون المصالحة يمثل التفافا على دستور البلاد ويعود بنا الى الوراء بعد ان اعتقد الجميع اننا قد حققنا خطوات فارقة نحو الامام، على حد تعبيره.



حمد/يسر



Publié le:2017-09-16 16:53:37

