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Economie

تضاعف إنتاج قطاع الزيتون بولاية زغوان خلال الموسم الجديد

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - قدر إنتاج قطاع الزيتون بولاية زغوان خلال الموسم الجديد 2017- 2018 ، بحوالي 45 ألفا و500 طن من الزيتون، سيوفر 9 آلاف طن من الزيت، مقابل 21 ألفا و800 طن من الزيتون، و 4آلاف و 300 طن من الزيت في الموسم المنقضي، حسب ما جاء في عرض قدمه، اليوم الجمعة، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بزغوانظ، حمزة البحري، خلال جلسة عمل بمقر الولاية خصصت للنظر في الإستعدادات لموسم جني الزيتون.

وأوضح البحري، في هذا الإطار، أن تضاعف إنتاج الموسم الجديد مقارنة بالموسم الفارط، يأتي نتيجة تطور مساحات الزياتين بالجهة حيث بلغت المساحات المزروعة حوالي 55 ألفا و 500 هكتار تضم ما يقارب 7 ملايين شجرة ستعزز هذه السنة بغراسة 7 آلاف هكتار من أشجار الزياتين بكلفة 1.
9مليون دينار، وذلك في إطار البرنامج الخماسي 2016-2020 لتطوير القطاع، مشيرا إلى أن صابة هذا الموسم ستوفر حوالي 5400 موطن شغل لمدة 120 يوما فضلا عن مواطن الشغل غير المباشرة .


وأضاف أن 31 معصرة ذات طاقة تحويلية تقدر ب2000 طن يوميا جاهزة للإستغلال حاليا، وقادرة على تأمين عمليات تحويل إنتاج الموسم في أحسن الظروف، مؤكدا، في ما يتعلق بالمحافظة على البيئة وحماية المائدة المائية من التلوث من مادة المرجين، أنه تمت تهيئة 3 مصبات جديدة لإحتواء المرجين بالإضافة إلى 5 مصبات قديمة وضعت جميعها على ذمة المنتجين للغرض.



Publié le:2017-09-15 19:11:48

  
  
  
  
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