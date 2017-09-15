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Politique

كورشيد يوصي بتقليص آجال العمليات العقارية من 30 يوما الى 6 أيام موفى 2017

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - أوصى وزير الشؤون العقارية وأملاك الدولة مبروك كورشيد، بتقليص آجال العمليات العقارية من 30 يوما الى 6 أيام فقط مع موفى سنة 2017، بهدف تسهيل مهمة المستثمرين واختصار اجال الخدمات المسداة للمواطنين، بحسب ما أوردته الوزارة في بلاغ لها.
وذكر نفس المصدر، أن الاعلان عن تخفيض آجال العمليات العقارية جاء اثر زيارة أداها، أمس الخميس، الوزير الى الادارة الجهوية للأملاك العقارية بتونس.
واستفسر كورشيد، بالمناسبة، عن الخدمات المسداة للمواطنين على مستوى العمليات العقارية.
كما عاين مختلف الدوائر والمصالح المتوفرة بشبابيك الاستقبال واسناد سندات الملكية وتحرير عقود الملكية والارشيف وقاعة الاطلاع على السندات على الخط وقسم النسخ والترتيب.



Publié le:2017-09-15 17:19:35

  
  
  
  
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