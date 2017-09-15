كورشيد يوصي بتقليص آجال العمليات العقارية من 30 يوما الى 6 أيام موفى 2017

وذكر نفس المصدر، أن الاعلان عن تخفيض آجال العمليات العقارية جاء اثر زيارة أداها، أمس الخميس، الوزير الى الادارة الجهوية للأملاك العقارية بتونس.
واستفسر كورشيد، بالمناسبة، عن الخدمات المسداة للمواطنين على مستوى العمليات العقارية.
كما عاين مختلف الدوائر والمصالح المتوفرة بشبابيك الاستقبال واسناد سندات الملكية وتحرير عقود الملكية والارشيف وقاعة الاطلاع على السندات على الخط وقسم النسخ والترتيب.
Publié le:2017-09-15 17:19:35
Par:kamelwww (France )
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